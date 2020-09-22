北京的“菜篮子”新发地批发市场于9月6日全面复市。经过复市升级的新发地市场实行“批零分开”，拓宽货源渠道，稳定市场供应。中秋、国庆“两节”来临，新发地市场货源十分充足，品类更加丰富，确保节日期间农产品供应，能够满足消费者的节日需求。此外，丰台区商务局在辖区内18个街乡镇建立54个生活必需品应急投放网点和两个生活必需品应急投放集散地，并建立网点台账进行持续跟踪管理。并且启动监测补货保障机制，及时补充货源，加强对辖区品牌连锁门店生活必需品供应“点对点”监测补货。

市场增加绿色农产品进京通道

临近“两节”期间，蔬菜、水果销售量将会逐步增多。据了解，北京及周边地区秋季蔬菜的长势比较良好，预计一部分蔬菜在国庆节前就可以上市，这部分后续产地的蔬菜主要是来自河北唐山和廊坊的芹菜、莴笋、大白菜等，这些蔬菜的上市，将有效缓解目前市场供应偏紧的局面。国庆节后，秋季蔬菜逐渐进入上市高峰期，菜价总体上会比目前有相对明显的降幅。

连日来，新发地市场的蔬菜、水果供应量基本在2.8万吨，预计两节前会出现供应量“高峰”，每天突破3万吨。据新发地市场宣传部负责人童伟介绍，为了应对节日刺激下的供应不足，早在几年前，新发地市场就在全国农产品主产区通过自建、协建、合作、产销对接等方式发展了300多万亩的标准化种植基地，其中蔬菜140多万亩、水果160多万亩，提高农产品供应的可控率，从源头上保障农产品的食品安全达到标准。

“在运输方面，新发地市场通过和政府方面沟通，申请多放开绿色农产品进京通道，派专人到进京入口配合工作。”童伟表示，目前市场共有位于大兴、天津、京港澳高速三个进京通道。

据悉，目前，新发地市场批发种类有蔬菜80多个品种，水果60到70种。随着秋初季节的到来，各个品种陆陆续续上市。据介绍，市场将于明年元旦、春节期间，恢复到蔬菜260个品种，水果280个品种的状态。

“水果大葱”明天上市 售价30元/箱

昨日下午4点，北青报记者在蔬菜交易区看到，“大葱大王”毛勇习正在摊位上一边记账一边打电话询问“水果大葱”抵达北京的时间。据了解，每年这里的“水果大葱”供不应求，将于明天集中上市，今年“水果大葱”预计每天销售100箱，售价30元/箱。“我们已经备足了下个月的货量，目前大葱价格比往年偏高，每天能销售25吨，预计下周销量能达到每天50吨，立冬以后将会达到200吨到300吨。”毛勇习说，目前已经加大了大葱进货量，销售的大葱价格在2元/斤，保证“两节”供应。

与此同时，国庆节前后，正是秋季水果大量上市季节，也是居民大量消费的季节，一般会出现购销两旺的局面，供求关系处于动态基本平衡的状态。农产品价格在近期处于相对高点，后期基本上会呈现稳中有降的走势。

在新发地市场的水果交易区，“石榴大王”郑德厚的记账本已经记了满满一页。今年，将有3万多吨的四川会理石榴，历经50个小时进京。“目前每天备货量在200多吨，八成都能销售出去。”郑德厚说，今年由于市场一站式采购，直供直销，价格下降不少，此前为13-14元/斤，现在8-9元/斤，预计石榴的销售旺季将一直持续到春节。

77家新发地便民菜店全部恢复营业

除了蔬菜水果批发外，新发地市场不断加大菜篮子直通车、社区便民店的建设和投入，增加销售渠道，努力形成遍布社区的服务网点，为首都市民快速提供新鲜果蔬。据了解，新发地市场原有164辆蔬菜直通车，负责全市324个小区的供应，目前已经恢复将近60%，市场全面复市后，产品种类越来越丰富，很多直通车的采购和配送效率大大提升。同时，新发地77家便民菜店也已经全部恢复营业。

为了方便两节期间周边社区居民对生活必需品的需求，新发地市场便民菜市场也在加大货物供应量和品种，商品全部为厂家直供，不但质量有保障，价格也有很大的优势，完全可满足周边社区居民的消费需求。

“考虑到市民跟周边社区采买的这种便捷性，我们将零售便民菜市场的品种增加了。”童伟表示，目前菜市场售卖80多种蔬菜、60多种水果，其中有40多种是进口水果。其他的粮油米面、鸡肉、牛羊肉、水产品也供应充足，满足节日期间市民多元化的需求。

北青报记者从丰台区商务局获悉，目前各大批发市场、重点商超市完善应急预案，充分调动一切力量，提前与农副产品购销合作基地签订供货协议，与当地企业、生产商实现产销对接，拓宽供货渠道，丰富供货品类，补充供应，稳定物价，零售端企业在日常供应基础上增加30%以上的货源储备。积极与供京蔬菜、猪肉等生活必需品主要企业联系，拓宽供给渠道，加大调运力度，保障中秋、国庆节期间市场供应充足。

文并摄/本报记者 蒲长廷

相关新闻

全面检测新发地等6家企业生活必需品市场供应和价格

据丰台区商务局副局长张会利介绍，目前已启动对辖区品牌连锁门店、二级市场及非连锁门店生活必需品供应实行两个“点对点”监测补货机制。如果出现缺断货情况，及时启动自有库存、集团资源、市区应急资源及时补货，确保不断货，不空架。

据悉，丰台区商务局在辖区内18个街乡镇建立54个生活必需品应急投放网点和2个生活必需品应急投放集散地，并建立网点台账进行持续跟踪管理。

“丰台区完善生活必需品监测网络，全面监测生活必需品市场供应情况，数据涵盖批发端和零售端的交易量和价格，监测企业共计6家，分别是新发地农产品批发市场、岳各庄批发市场、北京首航国力商贸有限公司、北京永辉商业公司、北京志广富庶农产品有限公司、北京物美超市有限公司。”张会利表示，还与批发市场、重点商超市高效联动，畅通信息沟通渠道，要求各大批发市场、商超市安排专职人员进行信息监测，每日按时上报当日蔬菜、猪肉、水果等各类生活必需品的交易量和价格情况，同时要求各企业一旦出现供应异常波动情况，能够及时上报并开展有效调整，确保市场供应平稳运行。

文/本报记者 蒲长廷