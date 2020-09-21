“践行健康中国行动 助力老年健康行动”在京启动

9月20日，为践行健康中国行动，关爱老年健康，特别是关注老年人高发的痴呆症问题，健康报社联合中国老年保健协会阿尔茨海默病分会等在京举办“践行健康中国行动 助力老年健康行动”启动仪式。

国家卫生健康委规划司二级巡视员、健康中国行动推进委员会办公室宣传组组长卢春山

国家卫生健康委规划司二级巡视员、健康中国行动推进委员会办公室宣传组组长卢春山在致辞中表示，开展老年健康促进行动具有重要意义，这个专项行动不仅对个人和社会提出了具体要求，并且对政府提出了多达12项要求，要求到2030年“我国65岁及以上人群老年期痴呆患病率增速下降”。

卢春山介绍，在过去的一年多时间里，国家对健康中国行动进行了大力推动。国务院成立了健康中国行动推进委员会，统筹推进健康中国行动的组织实施、健康和考核工作，从中央到地方、跨部门宽领域共同推进。目前，已经初步形成对健康中国行动的监测评估实施方案、监测评估指标体系以及2019~2020年试考核实施方案；启动了健康中国行动标识、宣传标语、卡通人物形象的征集工作；9月17日，健康中国行动专网也启动。下一步，将把健康中国行动有关工作纳入“十四五”卫生健康规划、深化医改中去推动。

卢春山认为，从老年健康促进工作来说，也要充分借力互联网工具与信息化思维，让信息技术强力赋能老年健康促进。比如，从健康科普的角度，可以将各种各类的新媒体平台发展成为老年健康宣传的阵地，通过老年人喜闻乐见的方式和渠道，让靠谱的专家和靠谱的知识更可及。

国家卫生健康委老龄司二级巡视员齐新杰说，老年群体的健康关系到家庭幸福和社会和谐。推进健康老龄化是健康中国的重要任务，是积极应对人口老龄化的长久之计。她表示，要深入推进健康中国老年健康促进行动要求，增强全社会的老年期痴呆预防意识，提高预防与干预能力。

为保证宣传活动的科学性和权威性，2019年9月，国家卫生健康委组织编写《阿尔茨海默病预防与干预核心信息》，开发宣传工具包，供各地参考使用。此外，还委托老年疾病临床医学研究中心开展老年期痴呆预防与干预工作模式与方法研究，拟将好的经验做法试点推广。

会上，健康报社总编辑周冰表示，当前对阿尔茨海默病存在社会认知不足，规范诊断治疗率低，诊治关口滞后等问题。9月21日是世界阿尔茨海默病日，此次活动从阿尔兹海默病着手，就是要通过健康中国这样权威的平台传递靠谱的科普知识，服务老年健康。未来健康报社将尝试更多类似的活动，突破传统媒体属性，立足科普和宣传属性，共同为健康中国行动、为老年健康事业助力，一方面提供强大的宣传渠道、阵地、内容，另一方面聚合更多资源提供更好的信息服务，让公众更多可及可感。服务政府，践行国家政策；服务行业，创新发展新模式；服务社会，拓展服务范围，体现健康报的新价值。

会上，中国老年保健协会阿尔茨海默病分会主任委员解恒革介绍，要解决痴呆老人的医疗保健问题，需要国家、各行各业、社会和家庭举共同之力以克之。医疗卫生行业作为痴呆防治的主体，不能仅仅依靠神经科、精神科、老年科，还要依靠所有、多学科的积极参与；不能仅仅依靠综合医院的医护人员，还要依靠基层医疗卫生服务人员的共同参与；不能仅仅依靠临床医护人员，还要依靠康养护理机构的所有从业人员的共同参与；不能仅仅依靠医疗卫生行业，通讯、电子、互联网等对痴呆老人的远程支持、防走失等方面已经并会继续发挥着无法替代的巨大作用。

首都医科大学附属北京朝阳医院神经内科副主任医师

在科普讲座环节，首都医科大学附属北京朝阳医院神经内科副主任医师张娟介绍了阿尔茨海默病十大有科学依据的预防措施：1、65岁以上人群应保持体重指数在一定范围内，不宜太瘦；2、多从事认知活动，如阅读、下棋等刺激性脑力活动；3、保持健康的生活方式，避免罹患糖尿病，对于糖尿病患者应密切监测其认知功能减退情况；4、保护头部，避免外伤；5、65岁以下人群应保持健康的生活方式，避免罹患高血压；6、避免直立性低血压发生，对于直立性低血压患者，应密切监测其认知功能状态；7、保持良好的心理健康状态，对于已有抑郁症状的患者，应密切监测其认知功能状态；8、放松心情，平时避免过度紧张；9、早年应尽可能多地接收教育；10、定期监测血同型半胱氨酸水平，对于高同型半胱氨酸血症患者应用维生素B和/或叶酸治疗，同时密切监测其认知功能状态。

首都医科大学附属北京天坛医院神经病学中心主任医师

此外，首都医科大学附属北京天坛医院神经病学中心主任医师徐俊认为，线上线下结合的方式，可以实现全流程管理认知疾病患者，用互联网助力老年健康。