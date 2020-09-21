阿尔茨海默病北京后援会启幕

9月20日，“忆路有我”阿尔茨海默病北京后援会于北京一家高端养老院悦年华·颐养中心（北京黄村）温暖启幕。

此次华润置地悦年华华北大区联合人民网·人民健康、国际阿尔茨海默公益组织及老年社会组织等机构，在地方政府和国内三甲医院医疗专家的指导和支持下，举办「忆路有我」阿尔茨海默病北京后援会成立仪式，希望通过实际行动为阿尔茨海默病患者和他们的家庭向全社会发声，让更多患者及其家庭获得更多的关怀及生命尊严，实现服务患者、关爱家庭及社会公益的多重价值。

“我们有能力，也有责任用我们的专业和温暖，将那些美好延续，守护这些患有阿尔茨海默病的长者们。我衷心地期盼，阿尔茨海默病北京后援会的诞生，可以用专业与爱，让更多长者的美好回忆可以延续，也希望让这些美好回忆变成一种更强大的力量，支持着每一位长者拥有更好的生活。”启幕现场，华润置地华北大区康养负责人如此描绘着对未来的期盼与肩负的责任。

华润置地悦年华华北大区负责人介绍，在过去一年中，华润置地悦年华华北大区曾举办公益床位助民活动，直接受益3组家庭，持续影响超过1000组家庭；联合专家与三甲医院医师举办超过20场公益讲座；在北京地区实现进社区现场义诊活动近50场，义诊人数达2000人次；疫情期间开展健康物资社区派发活动，超过3000人参与。