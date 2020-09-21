年轻人活动量比老人少

受访专家：复旦大学公共卫生学院教授 傅 华

本报记者 高阳

最近，你运动够了吗？国家体育总局体育科学研究所一项调查显示，新冠疫情初期，超半数成人宅家久坐，近60%的国人身体活动不足，年轻人活动不足情况明显超过老年人。

这项研究发表在《国际环境研究与公共卫生杂志》上，收集了31个省市1.2万余名18~80岁参与者7天内的身体活动情况、使用屏幕时间和情绪状态的信息。各年龄组中，身体活动不足率最高的是20~34岁的年轻人，而55~59岁和60岁以上人群相对较低。研究指出，年轻人身体活动水平低与屏幕使用时间长显著相关。20~24岁和25~29岁的人屏幕使用时间最长，大多精力用在电子游戏和网络直播。

复旦大学公共卫生学院教授傅华表示，自1月23日开始，政府便启动了一系列疫情防控措施，如封锁城市、旅行限制、居家隔离，不可避免地影响日常活动。相比年轻人，老年人在疫情期间表现出了很高的自我健康管理意识，这可能是因为老年人的身体活动水平相对更稳定，每天坚持锻炼、出门买菜、在公园活动等都较积极;另一方面则可能与老人的防控意识略微松懈有关。不过，更值得关注的问题是，电子屏幕确实成了年轻人动起来的“绊脚石”。研究表明，每天使用电子屏幕娱乐2小时，全因死亡风险增加48%;而每天达到4小时则会使心血管疾病风险增加约125%。此外，屏幕使用时间还与抑郁症、2型糖尿病等疾病发病风险呈正相关。

研究者呼吁，疫情尚未结束，人们应加强体育锻炼，利于提高免疫力，尤其是生活方式不健康的年轻人。建议政府健康管理平台或主流媒体通过多种社交媒体(微博、微信和短视频平台等)，促进年轻人养成健康习惯。“各种疾病的年轻化趋势频频给年轻人敲响警钟，不能因为年轻就‘偷懒’。”傅华建议，年轻人每周应锻炼3~5次，每次至少30分钟;适当做些中等强度运动，如短跑、俯卧撑、负重蹲起等，也可以在空闲时间约上朋友骑骑车、打打球等，既活动身体又增加社交;每天屏幕使用时间不要超过8小时，需要长时间使用电脑工作的人群，每隔1小时要起身活动5~10分钟，远眺放松双目。