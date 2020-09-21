新华社天津9月20日电 题：合力筑起生命防线——记天津市对口支援恩施州疾控工作队

新华社记者栗雅婷

从海河之畔，到鄂西林海，今年2月，天津陆续有百余名医务工作者前往恩施土家族苗族自治州，开启了一场跨越3000里的驰援，其中一支由70名疾控工作者组成的疾控工作队，为当地百姓和医务人员筑起了一道坚不可摧的生命防线。

2月12日，天津市对口支援恩施州疾控工作队部分队员出发前在天津滨海国际机场合影。 从海河之畔，到鄂西林海，今年2月，天津陆续有百余名医务工作者前往恩施土家族苗族自治州，开启了一场跨越3000里的驰援，其中一支由70名疾控工作者组成的疾控工作队，为当地百姓和医务人员筑起了一道坚不可摧的生命防线。 新华社记者 李然 摄

抽丝剥茧的“病毒侦探”

梳理病例关系、查找其活动轨迹的交叉点、建立完整的传播链……2月13日抵达巴东县后，李子朋立即投入到当地流行病学调查和确诊病例流行病学特征分析的工作中。

28岁的李子朋在天津市南开区疾病预防控制中心从事传染病信息报告管理工作。今年2月，他主动报名加入天津市对口支援恩施州疾控工作队。在恩施州的50多天里，他化身“病毒侦探”，“侦查”病毒的传播轨迹。

“流行病学调查就像警察破案，必要时要与患者面对面交流获取信息。”在巴东县深入乡村进行流调时，李子朋听不懂当地方言，便在当地同事的帮助下一遍一遍细致地和被调查者进行沟通，帮助他们回忆细节。

“流调讲求‘细、连、清、准’。时间、地点、人员、暴露方式、暴露频次、防护情况等流调内容都要清楚，才能由点到线、由线到面将信息连起来。”李子朋与同事经常整理数据至深夜，梳理病例关系的图纸画了一张又一张，直到挑出自己最满意的那一张才肯放下手中的笔。

疫情防控形势逐渐趋稳，疾控人员的脚步却始终没有停下，流调工作告一段落，李子朋和同事们开始指导当地复工复产，他也是最后一批返回天津的援助湖北省医疗队成员。

回来后的工作依旧忙碌，进行传染病信息报告、每天更新新冠肺炎疫情相关数据、对海鲜市场和农贸市场进行排查……李子朋觉得，疾控工作虽然辛苦，但十分有意义。

“在恩施州的两个多月，我感受到了作为一名疾控工作者的责任与使命，我们与恩施州当地的医务人员互相学习、团结一心。如果国家有需要，我们一定还会第一时间站出来。”李子朋说。

2月12日，天津市对口支援恩施州疾控工作队部分队员出发前在天津滨海国际机场合影。 从海河之畔，到鄂西林海，今年2月，天津陆续有百余名医务工作者前往恩施土家族苗族自治州，开启了一场跨越3000里的驰援，其中一支由70名疾控工作者组成的疾控工作队，为当地百姓和医务人员筑起了一道坚不可摧的生命防线。 新华社记者 李然 摄

2月12日，天津市南开区疾病预防控制中心的王楠（左）、郑旭坤（中）、李子朋在湖北省恩施州疾控中心合影。 从海河之畔，到鄂西林海，今年2月，天津陆续有百余名医务工作者前往恩施土家族苗族自治州，开启了一场跨越3000里的驰援，其中一支由70名疾控工作者组成的疾控工作队，为当地百姓和医务人员筑起了一道坚不可摧的生命防线。 新华社发

深入乡镇的“消杀战士”

39岁的王楠是天津市南开区疾病预防控制中心副主任，今年2月，已经在天津连续战“疫”20多天的他主动申请加入天津市对口支援恩施州疾控工作队，负责指导恩施州下辖宣恩县的消杀工作。

为了尽快了解当地疫情防控情况，抵达宣恩县后，王楠和队员们用了10多天时间走遍了当地的9个乡镇，对卫生院的发热门诊和隔离点开展了两个轮次的专项指导。

从指导医护人员的消杀工作，参与终末消毒和各类场所的预防性消毒，到协助当地县疾控中心编制相关技术文件和技术方案，开展技术培训和交流……王楠和同事们将消杀工作落实落细，每当看到消毒人员操作不熟练时便现场演示。

“山路蜿蜒曲折，天气湿冷，队员们在高强度的工作下身体和心理都经受着考验。但当地百姓和医务人员的关心和照顾让我们倍感温暖，我们也与恩施州的同事们建立了深厚的友谊。”王楠说。

4月8日回到天津，经过14天的集中隔离和简单的休整后，王楠又回到了工作岗位，回忆起在恩施州的日子，他说：“这是一段很难得的人生经历，全国人民上下一心驰援湖北，我是其中的一员，我感到自豪。”

2月17日，在恩施州中心医院，天津市对口支援恩施州疾控工作队队员郑旭坤（中）在进行PCR结果判读。 从海河之畔，到鄂西林海，今年2月，天津陆续有百余名医务工作者前往恩施土家族苗族自治州，开启了一场跨越3000里的驰援，其中一支由70名疾控工作者组成的疾控工作队，为当地百姓和医务人员筑起了一道坚不可摧的生命防线。 新华社发

2月23日，在湖北省恩施州宣恩县晓关乡卫生院，天津市对口支援恩施州疾控工作队队员王楠（右二）进行发热门诊督导工作。 从海河之畔，到鄂西林海，今年2月，天津陆续有百余名医务工作者前往恩施土家族苗族自治州，开启了一场跨越3000里的驰援，其中一支由70名疾控工作者组成的疾控工作队，为当地百姓和医务人员筑起了一道坚不可摧的生命防线。 新华社发

“火眼金睛”的“病毒侦察兵”

出生于1993年的郑旭坤，是天津市南开区疾病预防控制中心的一名检验技师。工作的3年里，她负责天津两家哨点医院的流感网络实验室直报工作，每年要检测流感样病例咽拭子千余份、麻疹风疹百余份，“我每天的工作就是‘与病毒为伍’”。

疫情发生后，她主动请缨。“作为疾控人，又是共产党员，在这个特殊时刻，必须冲锋在前。我对自己的专业能力有信心！”

2月1日早晨6点多，郑旭坤抵达恩施州。“当时恩施正下着小雨，气温有些微寒。当地工作人员拿出准备好的土家族棉鞋，让我们换上。”郑旭坤说，棉鞋的样式虽然不是最时尚的，却是最温暖的。

每次进入实验室，郑旭坤都必须换上厚厚的隔离服，全副武装与病毒“面对面”，用“火眼金睛”检测新冠肺炎病毒。

“穿上防护服后，4个多小时的实验检测期间我不能饮水，不去卫生间，要将防护服利用到最大化。”郑旭坤说，每次脱掉厚重的防护服，内层手术服都能拧出水来。摘下口罩和护目镜，她笑称脸上被勒出的红痕是她的“勋章”。

“每份样本进行核酸提取时，我需要用大拇指按压3次加样枪，长时间工作下来，大拇指使不上劲了。”郑旭坤说，执行看似“流程化”的操作时，她仍要时刻保持小心谨慎，“采样用的96孔板孔径狭小，必须眼、脑、手专心致志，不容有失。”

现如今郑旭坤早已回到天津的工作岗位，她说：“我要继续当好‘病毒侦察兵’，为打赢这场疫情防控阻击战贡献疾控人的力量。”

2月27日，天津市对口支援恩施州疾控工作队队员李子朋（右二）在湖北省恩施州巴东县的一家福利院指导疫情防控工作。 从海河之畔，到鄂西林海，今年2月，天津陆续有百余名医务工作者前往恩施土家族苗族自治州，开启了一场跨越3000里的驰援，其中一支由70名疾控工作者组成的疾控工作队，为当地百姓和医务人员筑起了一道坚不可摧的生命防线。 新华社发

3月19日，在湖北省恩施州疾控中心样品处理室，天津市对口支援恩施州疾控工作队队员郑旭坤在最后一次进实验室红区后留影。 从海河之畔，到鄂西林海，今年2月，天津陆续有百余名医务工作者前往恩施土家族苗族自治州，开启了一场跨越3000里的驰援，其中一支由70名疾控工作者组成的疾控工作队，为当地百姓和医务人员筑起了一道坚不可摧的生命防线。 新华社发