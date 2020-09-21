如何面对疫情反弹风险

新冠疫苗研发进展怎么样了？距离新冠特效药面世还差几步？疫情还会卷土重来吗？9月18日，在2020中关村论坛最受瞩目的平行论坛之一——全球科学与生命健康论坛上，来自全球的顶尖科学家就上述公众关切的问题进行了分享与讨论。

我国11款疫苗进临床试验

论坛上，中国工程院院士、军事医学研究院研究员陈薇表示，目前全球已有182款候选新冠疫苗，其中36款疫苗进入临床试验阶段，9款疫苗正在进行3期临床研究，陈薇团队研发的重组新型冠状病毒疫苗位列其中。

面对“病毒突变是否会对疫苗效果带来影响”的疑问，陈薇表示，当前病毒变异的位点是D614G，这个位点位于B抗原细胞区，根据同源建模，该突变对该区结构影响很小。同时，D614G与受体结合域（RBD）的距离相对较远，对抗原性影响有限。“因此，病毒突变对于疫苗的影响很小，微乎其微。”

据了解，中国已连续30天没有产生新的本土病例。科技部部长王志刚表示，中国建立了多部门协同、跨部门协作的统筹协调机制，动员高校、科研院所和企业的精干科研力量，坚持科研攻关和临床救治有机结合，聚焦药物筛选、疫苗研发、检测技术等5个重点方向，迅速筛选评价了一批有效治疗药物和治疗方法，形成适合不同阶段患者的治疗方法。

“中国在短时间内完成了核酸检测、抗体检测试剂和配套设备研发，满足不同应用场景的检测需求，并行推进灭活疫苗、腺病毒载体疫苗、重组蛋白疫苗、核酸疫苗、减毒流感疫苗5条技术路线研发。”王志刚透露，目前国内已有11款新冠疫苗进入临床试验阶段，其中4款进入3期临床试验。

可靠预测系统非常重要

“今年冬天或明年春天疫情应该还会继续存在，同时很可能发生局部地区的暴发。”中国工程院院士、国务院联防联控机制科研攻关组专家组组长钟南山强调，可靠的预测模式将对疫情发展产生重要影响。“疫情暴发初期，我们曾在全国范围内做了一个预测，当时预计病情高峰会在2月份发生，达到6万～7万，实际上最后达到了8万。”

钟南山提到，今年6月初的新发地疫情，北京采取了非常严格的管控措施。兰州大学《全球COVID-19疫情预测系统》预测结果表明，在当前的二级响应防控措施下，北京本轮疫情在6月底得到初步控制，疫情规模有望控制在300人左右。模型预测显示，在疫情发生后，如果只采取三级响应措施，累计确诊人数将在600人左右；如果不采取任何行动，累计确诊人数将达到20万人。

“当前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，尚未得到全面控制。随着今年秋冬季的到来，疫情还有出现反弹的可能。”王志刚表示，中国科学界始终本着公开、透明、负责的态度，把国际科技合作放在重要位置。下一步，将以更加务实高效的举措开展国际科技合作。（记者 王倩）