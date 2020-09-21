油桶倒控省油菜根变废为宝

“我们只是简单地将油桶倒控，每天就能节省1升油，日积月累，每个月能省500多块呢。”在青岛市北区机关大楼餐厅大灶的柜台上，摆放着一排控油桶，厨师王德升告诉记者，这是他们为解决大桶花生油挂壁存留问题想到的节油金点子。

为实现节能降耗、杜绝餐饮浪费，全面打造节约型机关，青岛市市北区推出了“厉行节约 反对浪费，光盘行动从你我做起”活动。在机关大楼餐厅，记者看到，电子大屏幕滚动播放“光盘”倡议书；分餐台上间隔摆放着“适量取餐、杜绝浪费”等桌牌；餐厅橱窗里张贴着节粮海报；食堂文明监督员现场发放“适量取用，拒绝浪费”提示条，引导机关人员做勤俭节约风尚的传播者、实践者、示范者。

“如果有集体外出参会调研、机关干部下沉街道等情况我们就减少备菜，有区级大会等情况就增加备菜。”市北区机关事务服务中心膳食科分管主任李海全告诉记者，对于剩饭剩菜问题，他们瞄准菜量控制、口味提升两个靶位，严格按照就餐规律核定采购数量，人均肉、蛋、菜、粮实行用量标准化控制；落实大锅小炒，分锅炒菜、逐锅递减；统计次日用餐人数，按需备菜制作餐食，将菜梗、菜根、菜叶等变废为宝，自行腌制“一卤鲜”菜根香、制作粗粮菜饼等。

“我们生活水平提高了，但不能以浪费粮食为代价。要从一滴水、一度电、一粒米等小处做起，广大党员干部更要走在前、做表率。”市北区机关事务服务中心党组书记、主任牟荟如说，通过一系列节能降耗举措，各项开支较往年已有明显下降。（本报记者 刘艳杰 本报通讯员 姜娟）