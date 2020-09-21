筑起坚不可摧的生命防线

从海河之畔，到鄂西林海，今年2月，天津陆续有百余名医务工作者前往湖北恩施土家族苗族自治州，开启了一场跨越3000里的驰援，其中一支由疾控工作者组成的特殊队伍，为当地百姓和医务人员筑起了坚不可摧的生命防线。

“流调侦探”“消杀战士”“实验室里的侦察兵”……来自天津的疾控工作者深入恩施州所属6县2市，承担起流行病学调查、消杀、核酸检测等各项工作。3月17日，恩施州新冠肺炎确诊病例全部“清零”，成为湖北省率先“清零”的市州之一。

与病毒为伍，以生命担责。抗疫阻击战的号角一响，天津几十名专业疾控工作者就主动报名，“我年轻，没有负担我先上！”“我是老兵，经验丰富，我先上！”……从抗疫之初到复工复产，50多天没有人撤退，20名疾控工作者直至4月8日才返回天津，成为最后一批回津的援助湖北医疗队队员。千里驰援的背后，是沉甸甸的责任与担当。

充分发挥专业人员特长。天津援助恩施州的疾控队伍中，有的人跋涉几百里，走到村庄的最深处，挨家挨户地进行流行病学调查；有的人用十多天时间跑遍乡镇的卫生院和隔离点，手把手指导当地医务人员消杀；有的人在实验室里每天检测500余份核酸检测样本，按压上千次加样枪，直到“拇指再也使不上劲”……疾控工作需要精细，容不得半点疏忽，因为关乎生命；疾控工作还要做到全面，疫情防控不能有“遗忘的角落”。

“青山一道同云雨，明月何曾是两乡”。一场疫情让恩施州与天津结下了深情厚谊。疾控队刚到恩施州，天气湿冷，几十双土家族棉鞋温暖了队员们的心；救援中，两地人员密切配合，互相学习，“战友情”迄今仍在延续；临别时，“小土豆”与“麻花哥”的送别场景更是催人泪下！

现如今，复工复产全面进行，社会经济逐渐恢复往日的生机，脱贫攻坚的壮美图景正在徐徐铺开，在全面小康的道路上人们能够走得放心，因为有一道生命的防线在时刻保驾护航。

（新华社天津9月20日电 记者栗雅婷）