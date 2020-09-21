杭师大：集齐“刮刮卡”享受免费午餐

杭州师范大学刚开学，校园迎来了万名学生，“光盘”活动正在进行中——师生用餐完成一次光盘后，可在光盘文明劝导志愿者处领取“刮刮卡”一张，奖励举措一经推出，就得到了全校师生的热烈回应。

记者在现场看到，“刮刮卡”内设置“光”“盘”“美”“德”“新”“时”“尚”7个字样。若集齐“光”“盘”“美”“德”“时”“尚”6个字，可参与每周一次的幸运大抽奖；而集齐“光”“盘”“美”“德”“新”“时”“尚”7个字的同学将获得“光盘侠”专属饭卡一张，凭此饭卡，年底前每天均可免费用中餐。

“‘光盘’集卡很好玩，跟过年‘集福’一样。”刚抽完“刮刮卡”的潘奕涵同学说。杭师大团委副书记曹永勇表示，举办这个活动也是为了让学生通过“光盘集卡”，逐渐养成习惯，让“光盘”成为一种生活方式。

中午正值用餐高峰时段，杭师大仓前校区勤园餐厅一楼人头攒动。在食堂的显著位置设有“拒绝浪费、珍惜粮食”宣传标语。有一群身着红色文化衫的科学健康饮食宣传员举着“拒绝浪费”的标语牌，提醒大家适量点餐。在“争做师大光盘侠”的大型海报上，该校幼教专业大二学生何倚蓉签下自己的名字，承诺“拒绝舌尖上的浪费”。

“以前吃不完，确实浪费了。”何倚蓉说，自己胃口很小，以前打3毛钱的饭，有时也吃不完。现在就好多了，打1毛钱的饭，再点两个小份菜，基本做到“光盘”，每餐还能省2元。

“一荤一素的搭配特别受欢迎，来晚了就没有了，很多学生会选择这个，价格还实惠。”食堂工作人员表示。平均一餐下来师生可以大致节约3至5元，老师学生吃得好，又能减少浪费，一举多得。

“师范大学女生比较多，所以推出了‘小份精品菜’。”杭师大后勤服务中心负责人傅英介绍，除了菜肴，水饺、面条也有小份出售，水饺是按个卖，馒头也有大小之分，大馒头5毛一个，小馒头2.5毛一个。此外，还专门开设了“折扣菜”窗口，师生可以8折的价格买到当天中午没有售罄的菜肴。

傅英告诉记者：“这些举措的出发点是显而易见的，而实际的效果也达到了，学校食堂现在每日的厨余垃圾大约是原来的三分之一。” （本报记者 陆健）