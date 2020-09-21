疫情让日本妻子患夫源病？日本男性：此说法不公平

日本TBS电视台近日播出一档节目称，新冠疫情下因为平时出门上班的丈夫待在家里办公，日本患“夫源病”的女性急剧增加。对此，许多男性观众大喊“这一说法不公平！”

据日本杂志《Halmek》网站19日报道，“夫源病”指的是已婚女性因为丈夫的言谈举止产生压力，从而出现身体上的不适。TBS电视台的节目采访到一名58岁人妻鸟居女士，她是一名自由撰稿人，一直在家上班写文章，新冠疫情暴发后，丈夫从4月开始也变成了居家办公，二人平日里就坐在客厅餐桌的对角线上一起工作。这样相处一个月后，鸟居女士就察觉自己的身体出现了异样，她感到头昏，胸口也很闷，甚至出现心悸和头痛的症状。鸟居女士去看医生后被告知得了“夫源病”，严格来说是“自律神经失调”的症状。节目播出后引发不满，一些评论认为，不该把妻子发病的缘由全都归咎于丈夫。

报道称，大阪大学研究生院医学系研究科保健学副教授石藏文信在接受采访时表示，随着年龄增长，女性有抗压功能的荷尔蒙分泌减少，以及环境变化引起的夫妻矛盾共同导致“夫源病”产生。（记者 李玉珍）