热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

防新冠与流感夹击 日本拟11月单日新冠检测20万份

2020年09月21日08:42 来源：中国新闻网

中新网9月20日电 据日本共同社报道，日本厚生劳动相田村宪久20日称，为防备冬季新冠和流感同时流行，力争11月完善每天可实施20万份抗原检测的体系。此外，他就扩充不孕治疗补助金问题透露称，考虑研究放宽收入限制。

据报道，田村就新冠病毒的抗原检测表示：“考虑要求制造商扩充到每天可检测20万份左右的体系，争取11月起实现这一体系。”

围绕新冠无症状患者，不适用公共保险的聚合酶链式反应(PCR)检测问题，田村再次表示，考虑降低费用，称：“正在调查(日本)与其他国家相比贵出多少。根据调查结果，如果确实贵，将努力下调(价格)。”

报道称，对扩充现有的针对不孕治疗的补助金，田村表示：“正在研究如何考虑对象人群的收入限制，将进一步扩大金额”。厚劳省拟2021年4月起扩充补助金，已就此展开协调。关于扩大保险适用范围，出现了2022年度实施的方案。

另据日本放送协会(NHK)报道，截至当地时间20日18时26分，日本新冠确诊病例累计79252例，累计死亡1507例。

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

孩子们返校迎来秋冬季 除了防疫还要防什么？   因疫情影响，沉寂半年之久的校园再次热闹起来，但学校由于人群密集，出现传染病的机会较高，专家表示，防控传染病是维持正常教学秩序、保障广大师生健康的重要条件，世界疫情还没有停下脚步，开学后我们除了防疫还要防什么？ 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn