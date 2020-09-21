防新冠与流感夹击 日本拟11月单日新冠检测20万份

中新网9月20日电 据日本共同社报道，日本厚生劳动相田村宪久20日称，为防备冬季新冠和流感同时流行，力争11月完善每天可实施20万份抗原检测的体系。此外，他就扩充不孕治疗补助金问题透露称，考虑研究放宽收入限制。

据报道，田村就新冠病毒的抗原检测表示：“考虑要求制造商扩充到每天可检测20万份左右的体系，争取11月起实现这一体系。”

围绕新冠无症状患者，不适用公共保险的聚合酶链式反应(PCR)检测问题，田村再次表示，考虑降低费用，称：“正在调查(日本)与其他国家相比贵出多少。根据调查结果，如果确实贵，将努力下调(价格)。”

报道称，对扩充现有的针对不孕治疗的补助金，田村表示：“正在研究如何考虑对象人群的收入限制，将进一步扩大金额”。厚劳省拟2021年4月起扩充补助金，已就此展开协调。关于扩大保险适用范围，出现了2022年度实施的方案。

另据日本放送协会(NHK)报道，截至当地时间20日18时26分，日本新冠确诊病例累计79252例，累计死亡1507例。