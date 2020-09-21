澳大利亚新冠疫情趋缓 日增确诊病例创近3月新低

中新网9月20日电 据“中央社”报道，近期，澳大利亚实施严厉的防疫措施，似乎对降低新冠感染人数起到了效果。截至20日上午的24小时内，澳大利亚新增新冠确诊病例18例，创下近3个月以来新低。

据报道，过去24小时内，澳大利亚新增18例新冠病例，为6月23日以来全国单日新增病例最少的一天。

其中，澳大利亚最大州新州新增2例新冠病例，昆士兰州同样新增2例，另5个州与领地未通报新增确诊病例，数周以来也几乎都没有新增病例。

澳人口第二大州维多利亚州此前疫情形势不容乐观，如今疫情似乎受控。过去24小时，维州新增14例新冠病例，创下该州6月19日以来日增病例的新低。

维州州长安德鲁表示：“这些数字终究很让人乐观和振奋。”

报道称，安德鲁因实施强硬封锁措施面临不少政治压力，但他表示，近来欧洲感染数激增，显示太快解封可能会有影响。

维州此前单日新增病例一度超过700例，其他州甚至还因此关闭州边界。随后，州当局实施了较为严格的封城措施，包括宵禁等。

根据政府数据，加上维州今天新增的5例死亡，以及新州新增1死，目前澳大利亚全国累计新冠死亡病例为850例，累计确诊病例近26900例。