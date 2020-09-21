长春通报进口冻品外包装样本检测阳性：从俄罗斯进口

中新网9月20日电 据长春市委网络安全和信息化委员会办公室官方微博消息，长春市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室今日通报本市1份进口冻品外包装样本检测阳性的具体情况。经核查，该产品为珲春某公司从俄罗斯进口，销至长春市。

通告称，为进一步做好常态化疫情防控工作，根据国家和省有关文件要求，近期长春市加强了进口冷冻肉制品和水产品的主动筛查。9月18日，宽城区对某食品公司品名为红太阳俄须的鱿鱼须外包装样本进行常规监测，其中1份样本新冠病毒核酸检测结果为阳性。9月19日，市疾控中心复核为阳性。经核查，该产品为珲春某公司从俄罗斯进口，销至长春市。

长春市疫情防控工作领导小组办公室第一时间组织相关部门对全市涉疫产品进行调查封存，对该产品进货、库存、销售情况开展溯源调查，对环境和库存产品进行核酸检测，结果均为阴性，追踪可疑暴露人员进行医学观察，核酸检测结果均为阴性。后续处置工作正在有序进行。

长春市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室提醒广大市民谨慎购买、生食进口冷链海鲜产品，降低感染新冠病毒风险。同时注意做好个人防护，出入公共场所时佩戴口罩，减少聚集，不信谣、不传谣。