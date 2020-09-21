全球新冠确诊病例累计超3067万例 欧洲多国疫情“复燃”

中新社北京9月20日电 综合消息：世卫组织最新统计数据显示，截至欧洲中部时间19日15时28分(北京时间21时28分)，全球新冠肺炎确诊病例较前一日增加312043例，达到30369778例；死亡病例增加5360例，达到948795例。另据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至北京时间20日10时，全球确诊病例增至30673633例，累计死亡病例达955404例。

美洲：美墨边境封禁期再延长

据约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至北京时间20日10时，美国确诊病例累计达6764780例，死亡病例增至199258例。

美国有线电视新闻网(CNN)网站19日发表全球健康智库国际便捷医疗组织总裁威廉·哈兹尔廷的文章指出，所谓的群体免疫只是幻想，人们应该承认新冠病毒存在二次感染的风险，而不是对群体免疫抱有希望。

此外，就美国总统特朗普称预计到明年4月能生产出足够的新冠疫苗提供给“每个美国人”，近日多名美国公共卫生官员表示，要生产和分发供应全部美国人的新冠疫苗，目前仍缺少大量资金。据美国广播公司报道，有公共卫生官员警告称，要达到生产3亿剂疫苗还需要200亿美元的资金支持。

墨西哥外交部长日前宣布，出于防疫考量，墨西哥和美国决定将两国的边境陆路口岸封禁期再度延长一个月，至10月21日23时59分。截至19日19时左右，该国确诊病例累计达694121例。

据巴西卫生部网站公布数据显示，截至19日，巴西单日新增确诊病例33057例，累计确诊4528240例。当天，巴西第二大城市里约热内卢市政府宣布，从10月4日起准许观众入场观看足球比赛。

欧洲：英国拟将违反自我隔离定为非法

19日，法国单日新增病例数再创新高。法国公共卫生署19日公布的数据显示，截至当天14时，法国新增确诊病例13498例，累计442194例。单日新增病例数不仅再创新高，且连续两日超过1.3万例。此外，由于巴黎政治学院多名学生新冠检测结果为阳性，该校巴黎校区自9月21日起关闭14天。

英国疫情形势同样不乐观。英国首相鲍里斯·约翰逊日前表示，英国出现第二波疫情“不可避免”，政府会考虑是否采取更严格的全国防疫限制措施。据英国政府19日发布的数据显示，该国单日新增确诊病例4422例，创4个多月以来新高，累计确诊病例达390358例。据英媒19日报道，为遏制第二波疫情传播，英国政府拟修订法律，将可能感染新冠病毒需自我隔离制定成为一项法律条款，违反者将面临最高1万英镑的罚款。

西班牙疫情最严重的马德里部分地区将从21日零时起再次实施封锁措施。19日，马德里大区官方公报正式发布了全新的管控措施，共计37个区域约85万居民将进入隔离状态，政府将派遣国家警卫队和军事人员参与支持管控措施。

据俄罗斯新冠病毒防疫官网19日公布的最新数据显示，俄罗斯单日新增6065例确诊病例，累计确诊1097251例。据俄罗斯防疫指挥部透露，俄将于9月21日恢复与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和白俄罗斯的航班，27日还将和韩国复航，计划每周一次航班。

亚洲：多国日增确诊病例数创新高

韩国防疫部门19日发布统计数据显示，韩国单日新增确诊病例已连续17天过百例，累计确诊22893例。韩国中央防疫对策本部19日称，6日以来，该国两周内新增1883例确诊病例，其中530例感染途径不明，占比28.1%，创政府4月开始收集相关数据以来最高纪录。

近期，土耳其新增确诊病例数有所攀升。土卫生部19日公布数据显示，该国累计确诊301348例。其中，该国疫情较为严重的伊斯坦布尔宣布缩短各机构办公时间，并决定从9月23日起民众前往所有公共机构前需获得健康码。

同日，黎巴嫩卫生部数据显示，该国新增确诊病例779例，创单日新增确诊病例数新高，累计确诊28297例。

科威特19日报告新增确诊病例521例，累计确诊99049例。该国卫生部19日宣布，政府新设立一处新冠病毒快速检测中心，该检测中心定于20日开放。

印尼政府新冠肺炎疫情官方网站19日下午发布最新数据显示，该国当日新增确诊病例4168例，累计确诊超24万例。这是自3月2日发现首例确诊病例以来，该国单日新增确诊病例数首次突破4000例。

非洲：确诊病例增至1405553例

19日，突尼斯卫生部报告新增确诊病例540例，创疫情暴发以来单日最大增幅，该国累计确诊9110例。

Worldometer网站实时统计数据显示，截至北京时间20日6时30分，非洲地区报告确诊病例1405553例，死亡33860例。世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安日前表示，非洲并未出现病例大量增长，或因很多非洲国家仍没有充足的检测能力。(完)