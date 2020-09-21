聚焦疫情中的心理重建

2020年的春天，突如其来的疫情打破了宁静的生活。对中国乃至世界来说，这都是一次严重的危机和严峻的考验。面对这起重大突发公共卫生事件，人们该如何应对自己的不安？危机时刻，整个社会又该如何应对疫情造成的冲击？

9月8日起，由中央广播电视总台影视剧纪录片中心拍摄制作的4集纪录片《2020 春天纪事》在央视纪录频道连续播出，纪录片以科研人员努力攻关、平凡人勇敢生活、心理学家积极干预为线索，用一个个真实的故事记录了中国战疫的艰辛历程。

及时干预重大公共卫生事件带给人们巨大的心理影响，是疫情防控的另一个复杂战场。疫情初期，国家卫健委便将危机心理干预纳入疫情防控的整体部署当中，驰援武汉的除了医疗队，还有专业心理救援队。与以往抗疫纪录片更关注医疗救助的主题不同，《2020 春天纪事》关注疫情防控阻击战中心理医生真实的工作状态，通过对亲历者的采访和相关心理干预过程的影像重现，深度记录了理性平和、亲善友爱、科学自信的成熟社会是如何展开心态建设的。

无论是奔赴武汉进行指导的国家卫健委心理干预医疗队专家马弘，还是在武汉自觉开展工作的武汉理工大学心理教育研究所所长雷五明，或是北京安定医院赴武汉心理应急救援队的心理医生西英俊，他们都坚定地认为，在这场疫情中要密切关注人们的心理健康，尽早把高风险人群分离出来，通过线上和线下结合的方式照顾并引导他们，倡导积极有效的社会支持，真正帮助人们走出生理和心理的“重灾区”，提升人们的自我疗愈能力，为回归社会做好充分准备。

纪录片从心理学家和一线社会工作者视角出发，通过他们在实践中的主动介入和相关知识科普，疫情中的人们有效地重获内心的安定。在记录镜头之下，观众看到了聊谈、抚慰、分享对于心理治愈起到的积极作用，见证了疫情高压下人们从恐慌到安定的心理变化过程，了解了个体和社会的心理健康对于抵御灾难的积极作用与意义。

不少网友看后纷纷表示：“情感朴实真挚，既有生命的逝去，更多的是人们面对困境的坚守”“年度最温暖的纪录片，在疫情黑暗之下展现出的爱与希望，是最珍贵的”“这是一场噩梦，但我们中国人用我们的信念，团结勇敢去战胜了这个噩梦”。这些发自肺腑的对英雄的致敬，对平凡人的歌颂，对中华民族的热爱和赞美，正是纪录片纪实的意义和价值所在。

置身于近百年来人类最大的公共卫生事件之中，《2020 春天纪事》以坚持理性、不失悲悯的创作态度，用事实展现了中国在疫情防控中的积极作为和进展成效，将中国抗疫实践的经验传递给国际社会，为今天，为未来，留下一部弥足珍贵的影像样本。