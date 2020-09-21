“中国抗疫医疗专家组是维护世界人民健康的使者！”前不久，中国医疗专家组在几内亚开展抗疫援助工作，毫无保留分享中国抗疫经验，将抗疫知识倾囊相授，赢得了由衷称赞。临回国前，专家组还就几内亚当前医疗资源及疫情形势等进行反馈，并将一万余字的中英文工作报告递交当地政府官员。这是中国为全球抗击新冠肺炎疫情贡献智慧和力量的一个生动缩影。

在全球抗疫的关键时刻，从向32个国家派出34支医疗专家组、向150个国家和4个国际组织提供283批抗疫援助，到承诺中国新冠疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，再到尽一切努力为其他国家采购医疗防护物资提供方便……中国始终与世界人民并肩抗疫、携手前行。从3月15日至9月6日，中国总计出口口罩1515亿只、防护服14亿件、护目镜2.3亿个、呼吸机20.9万台、检测试剂盒4.7亿人份、红外测温仪8014万件，有力支持了全球疫情防控，帮助挽救了全球成千上万人的生命。

“大道不孤，大爱无疆。”中国人民秉承“天下一家”的理念，用新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广的紧急人道主义行动，谱写了同舟共济、守望相助的大爱篇章，展现了中国人己立立人、己达达人的价值追求，为全球抗疫注入了中国力量、中国信心。正如习近平总书记深刻指出的：“命运与共，集中体现了中国人民和衷共济、爱好和平的道义担当。”

中国有句老话，“患难见真情”。在中国疫情防控形势最艰难的时候，国际社会给予了中国人民宝贵的支持和帮助。巴基斯坦紧急调集全国医疗储备驰援中国，伊朗向中国提供数百万只医用口罩，俄罗斯、白俄罗斯出动军机向中国护送防疫专家和援助物资……“山川异域，风月同天”的温暖，“中国加油”“武汉加油”的呐喊，世界各地点亮“中国红”的祈愿，中国人民始终铭记于心。投我以木桃，报之以琼瑶，这是中华民族赓续千载的优良传统，也是流淌在中华民族血脉里的道德基因。在自身疫情防控面临巨大压力的情况下，中国迅速展开行动，向其他出现疫情的国家和地区提供力所能及的援助，充分展示了讲信义、重情义、扬正义、守道义的大国形象，生动诠释了为世界谋大同、推动构建人类命运共同体的大国担当。

“我们是同海之浪，同树之叶，同园之花”。人类只有一个地球，各国共处一个世界。病毒没有国界，疫情不分种族。新冠肺炎疫情以一种特殊形式告诫世人，人类是休戚与共的命运共同体，重大危机面前没有任何一个国家可以独善其身。中国主张携手抗疫、共克时艰，倡导共同构建人类卫生健康共同体，就是因为中国人民深知“人的生命是最宝贵的”，中国人民坚信“团结合作才是人间正道”。在未来的征途上，各种传统安全和非传统安全问题还会不断带来新的考验，人类惟有团结起来才能战而胜之。

阳光总在风雨后。历史将铭记中国人民在抗击疫情时所展现的风雨同舟、众志成城的英雄伟力，也将铭记世界各国守望相助、携手应对危机的共同担当。大道不孤，人类必胜！

《 人民日报 》（ 2020年09月21日 04 版）