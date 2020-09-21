全面建成小康社会，承载着中华民族孜孜以求的美好梦想。经过长期艰辛探索和不懈努力，我们就要取得决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的伟大胜利。这是不屈不挠、长期奋斗的果实，更是启航新征程、扬帆再出发的动员。

今天起，各大媒体以“全面建成小康社会‘百城千县万村调研行’”为主题开设专题专栏。浙江省杭州市如何实现城乡面貌美丽蝶变，书写高水平全面小康的时代答卷？福建省东山县如何从“荒凉海岛”走向“东海绿洲”，从百业待兴走向欣欣向荣？江西省寻乌县留车村如何走上从“一枝独秀”到“百花齐放”的产业振兴之路？……媒体记者将走进具有典型意义的城市、县区、乡村，把笔头和镜头对准普通百姓，聚焦新时代的奋斗者、实干家，充分展现人民群众共建美好家园、共享幸福生活的生动实践，真情书写人民群众为拔掉穷根、过上好日子的拼搏奉献，真实记录人民群众实实在在的获得感、幸福感、安全感，以全方位、多角度地反映我们党带领人民为实现全面小康而不懈奋斗的非凡历程、辉煌成就和成功经验。

习近平总书记强调：“到2020年全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，是我们党向人民、向历史作出的庄严承诺。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，把全面建成小康社会放在“四个全面”战略布局首位，系统擘画了全面建成小康社会的目标任务和方针政策，团结带领全国各族人民向这一伟大目标奋勇进军。现在，我们迎来了决胜全面小康的历史时刻，中华民族千百年来为之奋斗的期盼即将变成现实。这是实现中华民族伟大复兴中国梦的关键一步，在中华民族发展史、社会主义建设史、人类社会进步史上都具有里程碑意义。记录好、呈现好全面建成小康社会的伟大壮举，对于推动宣传思想战线守正创新、更好服务党和国家工作大局，具有十分重要的意义。

中华大地上决胜全面小康的伟大实践，不仅饱含着一个个家庭、一个个乡村、一个个市县艰苦创业的奋斗故事，而且蕴藏着中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”、中国特色社会主义为什么“好”的关键密码。媒体记者增强脚力、眼力、脑力、笔力，坚持用双脚丈量大地、用慧眼洞察问题、用思想研析现实、用妙笔书写时代，充分展现中国道路的光明前景、中国制度的显著优势、中国发展的世界贡献，深刻彰显一个百年大党为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心使命，必将进一步增强中华儿女自信心和自豪感、凝聚力和向心力，激发亿万人民披荆斩棘、奋勇前进的精气神，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，锐意进取创造新的历史伟业。

为全面小康立传、为伟大时代放歌，是新闻工作者的光荣使命和重大责任。我们坚信，广大新闻工作者一定能够不辱使命、不负重托，14亿中国人民必将在新时代的伟大征程上一路向前，任何人任何势力都不能阻挡中国人民实现更加美好生活的前进步伐。

《 人民日报 》（ 2020年09月21日 01 版）