强化人大监督 制止餐饮浪费

“这是针对餐厅的大包装，这是针对个人和家庭的小包装，包装有所区别是为了避免浪费。”全国人大代表、北京市农林科学院研究员赵晓燕拿着不同包装的蔬菜向调研组介绍各种果蔬保鲜技术。

9月12日，全国人大常委会调研组来到北京市农林科学院采后保鲜加工试验室，实地了解果蔬采后商品化处理、全程冷链物流以及鲜切果蔬加工情况。

前不久，习近平总书记对制止餐饮浪费作出重要指示，强调要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为。为了将习近平总书记重要指示精神贯彻落实到人大监督工作中，近日，全国人大常委会组织了珍惜粮食、反对浪费专题调研。

进企业、下餐馆、到学校、与专家座谈……调研组指出，珍惜粮食、反对浪费，既是弘扬中华民族勤俭节约传统美德的重要举措，也是保障国家粮食安全的迫切需要。既要全链条、全环节系统研究节粮减损问题，又要加强立法和宣传教育。

提高认识，营造氛围

节约粮食是我们中华民族的传统美德。可如今，“餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！”

2018年，中国科学院地理科学与资源研究所和世界自然基金会联合发布的《中国城市餐饮食物浪费报告》显示，中国城市餐饮业人均食物浪费量为每人每餐93克，浪费率为11.7％。除了消费领域存在浪费外，粮食生产、加工、流通等方面也存在浪费。

调研组到达中国人民大学时，正值中午用餐时间，可同时容纳约2000人就餐的北区食堂，秩序井然。这里实现了就餐快速结算、智能化菜肴大小份销售；大数据统计菜肴销售情况，实现菜肴末位淘汰机制，有效制止餐饮浪费。记者特意在餐盘回收处观察了一会儿，几乎没见到剩饭、剩菜。

以往浪费现象较多的地方——餐馆，也是调研的重点之一。

几乎每到一个餐馆，都能看到在醒目位置张贴有“文明用餐”“光盘行动”“适度点餐”等宣传海报。“过去服务员见客人点得越多越高兴，现在我们教育培训服务员要提醒客人适量点菜。”华天饮食集团总经理贾飞跃边说边领着调研组一行进入后厨，干净整洁的操作台让调研组成员眼前一亮。

调研组发现，无论是在超市、餐馆，还是在学校、机关食堂等，都能感受到珍惜粮食、反对浪费的浓浓氛围。每到一处，调研组都强调，要在全社会大力弘扬尊重劳动、勤俭节约的传统美德，大力宣传浪费可耻、节约为荣的思想观念，让珍惜粮食、反对浪费成为一种社会风尚。

各尽其责，创新科技

“在零售环节，我们严控临期产品，对于过期产品进行统一回收，重新销售给饲料厂等，避免浪费，实现资源的循环利用。”9月10日，北京义利食品有限公司总经理李奇向调研组一行介绍他们的节约之道。

作为全国首批“中华老字号”企业，义利始终注重弘扬中华民族传统美德，以销定产，严格控制退货率，拒绝浪费。“义利品牌短保质期产品的退货率全行业最低，基本控制在1.2%。”李奇每每说起这些都很自豪。“此外，对于退货产品，我们会做统一回收，并销售给饲料厂。”

调研组十分关心粮食储存是否安全。据农业农村部统计，每年全国粮食因储存不当而损失250亿公斤，损失数量巨大。

“这里温度和湿度是多少？是否会生虫？损耗是多少？”调研组成员头戴安全帽进入位于北京通州区的大杜社粮库，蹲下身子抓起小麦询问。粮库仓储副主任胡海松一一回答调研组成员的提问。调研组嘱咐，要进一步普及科学储粮知识，提高农户防治病虫鼠害技能，推广绿色储粮和信息化管理技术，减少因储备技术不当造成的粮食损失。

通过科技创新能否减少粮食的损耗，助力国家粮食安全，也是调研组关注的问题。

以蔬菜为例，2019年全国蔬菜产量7.2亿吨，蔬菜采后损失接近25%，发达国家损失在5%左右。减少蔬菜从生产、流通及消费过程中的损耗，是提高粮食安全与农产品有效供给的重要途径。

北京市农林科学院蔬菜研究中心重点研究蔬菜优质品种选育、高效栽培技术以及采后保鲜与加工，通过采后保鲜流通、节能省工贮藏以及净菜、鲜切蔬菜加工等科技创新，实现蔬菜采后的减损降耗。

在全国人大常委会召开专题调研专家座谈会上，中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥认为，技术进步对粮食损耗和餐饮浪费的影响也十分明显。对于有助于降低粮食损耗和杜绝餐饮浪费的先进科技及做法，应鼓励制定、采用指导性和引导性标准。

广开言路，推动立法

我国现行法律中有珍惜粮食、反对浪费的规定，但都是原则性规定，约束性不强。目前，十三届全国人大常委会立法规划已将“粮食安全保障法”列为一类立法项目，全国人大常委会有关工作机构正在积极开展专项立法研究，及时制定、完善相关法律。如何使法律更加完善，调研组广泛听取了相关部委和专家的意见建议。

农业农村部建议，在粮食安全保障法草案中增加“粮食节约”专章，对加强粮食生产、加工、流通、储备、消费等全产业链管理作出规定，减少损失浪费。市场监管总局则建议，进一步明晰职责分工，避免执行操作层面的职责不清。

如何对造成粮食及食物浪费严重者加强监督和处罚？李国祥提出，降低粮食损耗，杜绝餐饮浪费，除了正面宣传外，对于屡教不改和造成严重浪费的行为，给予合法的训诫和惩罚是必要的。执法者应及时受理举报，按照相关法律规定，对造成粮食及餐饮浪费的行为给予相应处罚。

北京市人大常委会副主任侯君舒建议，兼顾不同地区的特点和经济社会发展差异，在监管标准、行政处罚设定等方面给地方一定的授权，为地方立法留出空间。

据全国人大常委会法工委发言人臧铁伟介绍，初步考虑，以餐饮环节为切入点，以防治食物浪费为重点，加强粮食食物食品加工、储存、运输、销售、收购、消费等环节反浪费、促节约管控，减少各环节浪费损失，明确相关主体责任，积极倡导文明、健康、科学的饮食文化和饮食习惯，实行综合治理，形成长效机制。

《 人民日报 》（ 2020年09月21日 06 版）