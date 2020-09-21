弘扬伟大抗疫精神 新征程上当先锋建新功

9月15日，疫情防控工作优秀党员和优秀基层干部座谈会在京召开。会议指出，要深入学习贯彻习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话精神，大力弘扬伟大抗疫精神，不忘初心、牢记使命，在新征程上当先锋、建新功。

会上，8名同志作为代表发言，现将发言摘编刊登。

——编 者

“中国良药”绽放新光芒

中国工程院院士、中国中医科学院院长 黄璐琦

在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记在讲话中充分肯定了中西医结合的抗疫诊疗方案。我和第一支国家中医医疗队大年初一紧急驰援武汉金银潭医院，加入4万多人的“最美逆行者”队伍。亲历武汉保卫战，我有几点深刻的体会。

核心最重要。习近平总书记亲自部署、亲自指挥，多次召开会议，作出重要指示，领导组织打响了疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。关闭离汉离鄂通道等措施是科学果断的决策，迅速阻断了疫情蔓延，充分体现了总书记的领袖气魄和政治担当。我深深感到，没有以习近平同志为核心的党中央英明决策和坚强领导，就没有现在的重大战略成果。

有党有依靠。面对病魔难免有压力和担忧，可作为一名党员，必须迎难而上。世上没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。有了这个信念，我和大家越干越起劲、越干越有信心，经过66个日夜的奋战，累计收治患者158例、出院140例，其中中医辨证中药治疗出院88例，危重型患者治愈出院率88%，医疗队中有4名同志火线入党。

人民真英雄。中医药是中华文明的瑰宝，凝聚着中华民族的智慧。在临床救治中，我高兴地看到，重症患者80%以上愿意接受中西医治疗，轻症患者90%以上愿意用中药进行干预。群众的信赖，给了中医药施展的空间，给了我们前行的动力，让我们在困难和挑战面前，始终脚下有道路，眼里有光明，心中有底气。

社会制度好。抗疫斗争中，集中力量办大事的社会主义制度优势得到充分彰显。人民至上、生命至上，不是口号，而是行动。我们和病人不只是医患关系，更是亲密的家人。只有中国特色社会主义好制度，才能做到不遗漏一个感染者、不放弃一位病患。

国家实力强。国家强了，我们才有实力搞中医药科技攻关，搞基础研究、重大疾病防治等。面对疫情，国家部署了一系列研究项目。我们坚持边救治、边总结、边研究，开发出化湿败毒颗粒，被国际社会誉为“中国良药”。

我将以这次受表彰为新起点，进一步探索中医药护佑人民安康、走向世界舞台的有效路径，让中医药这个中华瑰宝在新时代绽放更加璀璨的光芒。

党旗在抗疫一线高高飘扬

湖北武汉市东湖新城社区党委书记 陶久娣

在这次抗疫斗争中，我最强烈的感受是，习近平总书记一直和人民在一起。3月10日，在抗击疫情的关键时刻，习近平总书记亲临我们社区考察指导。4月8日，习近平总书记又专门给社区工作者回信。习近平总书记牵挂基层、牵挂人民，让我们的信心无比坚定。在抗疫斗争中，我们响应党中央号令，坚持人民至上、生命至上理念，拼搏奋战、无私奉献，凝聚起共同抗疫的强大力量。

党员履职尽责，扛起守护群众安全的使命。疫情防控前期，我们社区累计确诊病例32例。我们迅速将社区日常治理机制转为战时防控机制，依托“社区党委—网格党支部—楼栋党小组”组织体系，把社区工作者、下沉干部、警务人员、志愿者、物业人员等组成215人的突击队，投入封控管理、摸排巡查、健康监测、物资团购等工作。繁忙时期，平均每天工作15个小时，日行两万多步。一天，我在社区巡查，一位老大爷喊道：“陶书记，感谢你们！有你们这样的党员干部在，我们就不慌了，就有安全感！”有这样一句话，我们付出多少汗水都值了。

党员带头拼搏，在大战中践行初心使命。社区党员冲在前、干在先，从走街串巷宣传到上门入户排查，从顶风冒雨值守到连夜转运病人，处处都有党员战斗的身影。老党员曾祥薇虽年过六旬，仍然和年轻人一起扛米搬油。网格员党员郑汉清肾结石复发仍坚守岗位，稍稍缓解就投入到转运物资、转送病人的工作中。“我是党员让我来”“我是党员我先上”，成为社区抗疫一线的最强音。

党员引领群众，汇聚众志成城的强大力量。疫情袭来，群众把党组织当依靠，我们惟有用真心贴心来换取群众安心放心。我们每天为居民无接触配送300余份平价菜，每天订购130余份团购包，共计发放爱心物资200余吨。党员带头上，群众跟着干，大家争先恐后为疫情防控出力，有的参与防疫宣传，有的参加封控值守，还有的帮忙运送物资。60多岁的韩婆婆主动联系社区，把在城郊老家种的300多斤蔬菜无偿送给居民。看到群众一呼百应，我就坚信，这场仗，咱们一定赢！

表彰大会后，我回到社区当天，就把会议精神传达给社区党员群众。大家一致表示，要弘扬伟大抗疫精神，毫不放松抓好常态化疫情防控，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”再立新功。

在大战大考中做好国企答卷

中国建筑第三工程局有限公司党委书记 陈文健

习近平总书记讲话中专门提到，用10多天时间先后建成火神山医院和雷神山医院。这是对所有建设者的褒奖和肯定，作为主要承建方我们倍感自豪和振奋。

在武汉疫情肆虐的危急时刻，我们接到两所医院建设任务。摆在我们面前的是前所未有的挑战：两座医院总建筑面积11.38万平方米，按常规至少需要2年才能建成。这是一场与时间的赛跑。在这场难以想象的搏击中，公司党委回答了3道必答题，向党和人民交出了合格答卷。

第一道题：时值疫情最严峻时期和春节假期，队伍集结、资源组织成为我们面对的最大困难。党是战胜一切困难的主心骨。中建集团党组第一时间向全系统发出动员令，中建三局党委连夜部署，组织在汉党员、干部立即投入战斗。一封封请战书丹心闪耀：有的一门五子齐上阵，有的夫妻双双上前线，有的推迟婚期为战疫。短短几天，2500余家分供商、4万余名建设者火速集结；4900余个箱式房、400余万米电线电缆迅速到位。

第二道题：医院建设昼夜不休，每个人都在挑战生理和心理的极限，如何凝聚各方力量、形成强大战斗力是我们面对的最大挑战。中建集团党组主要负责同志扎在一线、靠前指挥。32支党员突击队，2688名党员骨干冲锋在前、分秒必争。公司领导担纲党员突击队队长，有的直接当起施工员；有的党员突击队用5天时间完成平时3个月的工作量，最困的时候靠吃辣椒提振精神；有的党员工程师带着胰岛素泵，一夜走遍上千个检查点。“我是党员我先上”的誓言响彻建设现场。危难之际淬炼精兵纯钢，17名同志火线入党，93名干部得到提拔重用。

第三道题：大兵团作战，统筹协调是关键，如何在如此短的时间内科学组织施工是我们面临的最大考验。中建三局党委成立2个临时党委、24个临时党支部，发挥了重要引领作用。我们制定“小时制”作战地图，用足每一分钟，实现数千道工序、4万名建设者无缝衔接、穿插作业；应用装配式建造、智能化建造等数十项先进技术，确保项目建成即交付使用。在工程管理、电力保障等关键岗位，全部由党员骨干担纲领衔。两所医院运行期间，143名党员在维护保障志愿书上按下手印，同医生护士一起战斗到医院封舱，圆满完成技术保障各项任务。

火神山、雷神山医院建设是中国力量、中国速度的一次生动体现，彰显了国企在非常时期的非常使命、非常担当。历经抗疫大战大考，我们更加深刻地体会到，党的领导是我们战胜疫情的根本保证，拥有“根”和“魂”的国有企业就应该成为党和国家最可信赖的力量。

一个支部就是一座堡垒

中日友好医院国家援鄂医疗队第一临时党支部书记 郭丽萍

在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记说：“全国数百万名医务人员奋战在抗疫一线，给病毒肆虐的漫漫黑夜带来了光明，生死救援情景感天动地！”听到这饱含深情的话语，战疫的场景又浮现在眼前。中日友好医院作为医疗救治的国家队之一，坚决响应党中央号召，大年初二奔赴武汉。逆行出征之际，我们成立了临时党组织，在武汉奋战的日日夜夜里，临时党支部成为一个带领大家打硬仗、打胜仗的战斗堡垒。

临时党支部把党旗悬挂在病区醒目位置，这是一种昭示，更是一种力量。每次进入病房，看到党旗，大家就看到责任、看到担当，就加足了油、鼓足了劲。在党旗下，全体党员重温了入党誓词，喊响“我是党员我先上”“疫情不退我不退”的铿锵誓言。我们多次召开支委会、党员大会，结合救治病患，改进治疗方案，解决难点问题，建立移动可视三级重症监护体系，全力提高重症救治水平。经过两个多月的奋战，累计救治危重症患者100名。

危急关头，最能考验党性。临时党支部30多名党员，来自不同科室，相互并不熟识，但都紧紧团结在党旗下，做到支部有要求，党员有行动。全体党员主动申请到风险最大、任务最重的岗位。不少危重患者翻一次身需要5个人同时用力持续40多分钟，而这样的翻身每名患者每天需要4至5次，党员带头干、带着大家干，没有人叫过一声苦、喊过一声累。实施气管切开术、转运危重患者，越是有风险，就越是党员冲在前。多数援鄂医疗队按计划撤离后，我们又被组织选择留下坚守。党支部坚决服从安排，出色完成了“后卫师”的重任。

在抗疫一线，临时党支部既是攻坚克难的堡垒、教育党员的学校，也是凝聚群众的重要平台。面对复杂多变的病情，面对情绪波动的患者，党员总是在鼓舞和激励着大家，让大家有信心有勇气打好这场攻坚战。团队里，不少是第一次穿上防护服的年轻护士。从防护知识到操作技巧，党员对大家反复叮嘱、细心帮助。在生死一线，党员、队员和患者就这样共渡难关。在支部的引领和党员的带动下，优秀青年纷纷向党组织靠拢，有30多人递交入党申请书，15名同志火线入党，其中既有80后海归博士，也有90后年轻护士。一名外科医生动情地说：“此时站在江城武汉，光荣地成为中国共产党的一分子，这是我人生的高光时刻。”

我深深感到，作为这场大战大考的亲历者，伟大的抗疫精神已经融入我们的血脉，永远激励着我们冲锋在前，在常态化疫情防控和医疗工作中担当作为，作出更大贡献。

像一名共产党员那样去战斗

复旦大学附属中山医院感染病科主任 胡必杰

习近平总书记总结了“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”的伟大抗疫精神。作为亲身经历者、参与者，我深切体会到，伟大抗疫精神是中国人民在与疫情殊死较量中，以无畏气概、血肉之躯铸就的，是中国共产党人冲锋在前、牺牲在前锻造的。只有坚持中国共产党的领导，党团结带领全国各族人民，我们才能赢得这场抗疫斗争，才能战胜前进路上的一道道艰难险阻，创造出一个个人间奇迹。

我参加过非典、禽流感、甲流等各种传染病的救治，每次看到党员冲在前面、带头奉献都很感动，入党的念头越来越坚定。作为全国医疗救治专家组成员，正月初二我就进驻上海市定点救治医院。在抗疫斗争中，“我是党员我先上”始终响彻耳边，共产党人的担当和风骨，给了我超越以往的极大震撼。这一强大的感召力和感染力，让我不能再等了，我也希望自己像一名共产党员那样去战斗。2月23日，我递交了入党申请书，很多同事纷纷给我点赞，中山医院党委书记汪昕和市公共卫生中心党委书记卢洪洲主动提出做我的入党介绍人。经过党组织的严格考察，3月2日，我和其他11位上海抗疫一线的同志一起庄严宣誓加入党组织。

火线入党无比光荣，一名老医生获得了新生命。我要在思想上坚定信念，在行动上抓好落实，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实在疫情防控等工作中，让党员成色越发光亮。

一名党员就是一面旗帜。大灾大难面前，最能看出初心使命，检验忠诚担当。作为高级别专家组成员，作为一名新党员，我的工作获得新的动力。我负责指导救治600多例新冠肺炎患者，同时重点参与研究提出新冠肺炎相关诊治及防控的方案策略。3月我们发布了《上海2019冠状病毒病综合救治专家共识》，4月中山医院发布《新冠肺炎防治复旦中山方案》。我还带领团队负责“全球抗疫，我们在行动”网络直播17场，参加与巴拿马、哥斯达黎加等国代表的国际视频会议，介绍了中国经验，发出了中国声音。

党员成色要用一辈子去坚守。从举起右拳向党旗宣誓的那一刻起，为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴，就已经成为我一生的追求，永远不能变、永远不会变。当前，疫情仍在全球蔓延，风险仍然存在，防疫工作绝不能松懈。我要慎终如始、再接再厉，以更加昂扬的斗志和担当精神，继续为抗疫工作竭尽全力，守护每一位患者的生命，充分发挥先锋模范作用。

危急时刻又见遍地英雄

湖北顺丰速运有限公司分部经理 汪 勇

我是一名“快递小哥”。抗疫期间，我是一名志愿者，有人称我为“最美快递员”。全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会那天，听着习近平总书记的讲话，心里暖烘烘的。习近平总书记提到“数百万快递员冒疫奔忙”，说“危急时刻，又见遍地英雄”，都让我倍感光荣。我只是大海中的一滴水，做了一点力所能及的事，党和人民却给了我浪花的荣誉。我火线入党，被评为全国抗疫先进个人。这份荣誉，是给数百万快递员的，是给数百万志愿者的。

疫情突如其来，作为土生土长的武汉人，我反复想，自己能为家乡抗疫做点什么？除夕夜，我在微信朋友圈偶然看到，一位医护人员的打车需求发了4个小时，一直没人接单。交通停运了，如果她打不到车，步行回家就要4小时。我瞒着家人，接了这个单。刚开始，没有防护设备，只有一个口罩，我很紧张。我在想，白衣天使们节省一分钟，就可能多救治一个生命，帮医护人员多节省一些时间，能挽救多少生命啊！我这么给自己鼓劲，勇气就上来了。当晚，我从金银潭医院往返接送了十几位医护人员。

众人拾柴火焰高。随着用车需求不断增加，我一个人根本忙不过来，就在微信群里招募志愿者，很快就组建了一支30人的志愿服务车队。志愿车队不断壮大，大家日夜兼程、风雨无阻，争当“生命摆渡人”，在抗击疫情期间共接送医护人员7000余人次。为了满足医护人员更多的用车需求，我们又联系共享单车运营公司增设投放点，联系网约车公司扩大接单范围。医护人员通勤车开通后，我们把更多精力用在帮助医护人员解决生活需求上。医护人员有什么需求，只要在群里喊一声，很快就有人冲上去。在志愿者队伍中的点点滴滴，让我深刻体会到，只要每个人力所能及地发一分光、一分热，必定能汇聚起夺取抗疫最终胜利的强大力量。

2月28日，综合考察我的一贯表现和在抗疫一线的表现，党组织吸收我成为一名共产党员。因为有了信仰和信念，因为有了党员意识，我虽然还当志愿者，但肩上的责任不一样了，做同一件事的意义和价值也不一样了。随后，我发起成立“同心守护”志愿服务队，积极推动关爱老人、关爱儿童、教育助学等系列公益活动，同许多志同道合的人一起，不断扩大志愿服务范围。很多人说我是正能量的“网红”，我觉得，我只是做了一名共产党员应当做的，离组织的要求和群众的期盼，还有很大距离。

经过这场湖北保卫战、武汉保卫战的淬炼，我更加成熟了。我一定不断增强党性观念，不惧风雨、冲锋在前，立足岗位、多做贡献，以担当作为践行对党的忠诚。

用青春书写公安担当

湖北武汉市公安局蔡甸分局大集街派出所副所长 燕占飞

在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会现场聆听习近平总书记重要讲话，我倍感激动、深受鼓舞。抗疫期间，我从一名普通民警被火线提拔为派出所副所长，又被授予“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”荣誉，这既是对我个人的激励和鞭策，更是对武汉公安干警这个光荣集体的肯定和褒扬，我深感荣幸，无比自豪。

抗疫期间，我和全市百万青年、2万公安民警一道，坚决贯彻落实党中央决策部署，精心做好管城市、控小区，送病患、保运转，守医院、护安全等各项工作，以实际行动践行了“对党忠诚、服务人民”的入警誓词。

危急关头，越是艰险越向前。1月23日，党中央决定建设火神山医院，需同步配备警力。正在执勤的我了解这一政治任务后，第一时间主动报名请战，得到批准后当晚即赶赴一线。那段时间，火神山医院建设现场3.4万平方米工地、5公里长的道路上，汇聚着从全国各地赶来的上千运输车辆、数千施工人员和上百台工程机械，维护治安和交通秩序的工作极其繁重。越是艰险越向前，我们义无反顾地坚守阵地。

大战大考，青年可堪大任。火神山医院建设高峰期，每天有4000余台车和7500余名施工人员24小时施工。作为驻点责任民警，带的是一支平均年龄不到28岁、最小只有21岁的警队。我们昼夜坚守执勤，脚板磨出水泡，嗓子喊得嘶哑，雨雪浸透警服，身上湿了又干、干了又湿。为做好勤务工作，我们主动学习施工现场管理、劳动关系处理、病毒防护等知识，妥善处理群众求助、纠纷140余起，实现了交通零事故、治安零发案、医患零纠纷。

守护生命，人民公安为人民。火神山医院是救命的地方。我们秉持“人民公安为人民”的理念，与时间赛跑、同病魔较量，拼力守护生命。医院任务重、人手紧，我们下勤后主动帮助清理垃圾、搬运物资。医院只接受转诊，对自行前来的病友，我们耐心劝导、协调属地医院及时收治。部分患者入院时身份信息不全、既往病史不明甚至意识不清，我们组织对上万条人口信息逐一比对、识别身份、联系家属。从火神山医院开建到休舱，我们坚守了86个日夜，守护2900多名患者治愈出院。

当前，湖北武汉正全力推进疫后重振。作为一名90后党员民警和新时代青年，我将牢记嘱托，继续在党和人民最需要的地方战斗。

做敢打硬仗的生命守望者

海军军医大学第二附属医院急诊重症医学科副主任护师 陈 静

我是一名有20年党龄和坚守临床一线30年的军队卫勤战士。今年除夕夜，我坚决响应习近平主席号召，闻令出征。作为军队首批援鄂医疗队队员，我先后转战汉口医院、火神山医院，在重症医学一科任护士长。我们团队共收治患者64人，危重患者治愈率达66.7%，实现“打胜仗、零感染”目标。

军队医护人员首先是忠诚战斗员，统帅有号令必须义无反顾、执甲出征。1月24日凌晨4点，我接到上级命令，“1小时内，选12名护士，准备支援武汉！”疫情似火，号令如山。我把第一个名额留给自己，随后拨通11个电话，11个人没有一个犹豫。在我看来，这个时候医护人员驰援武汉就是上战场，我是护士长，也是党员，理所当然是冲锋陷阵的第一人。2015年，我在非洲利比里亚执行了100多天的抗击埃博拉病毒任务，我有经验、更有责任冲在第一线。

军队医护人员本色是人民子弟兵，群众有危险就要践行宗旨、挺身而出。习近平主席称赞广大医务人员是最美的天使，是新时代最可爱的人。这是对我们的褒奖更是鞭策。“我是子弟兵，来自老百姓”“全心全意为人民服务”，是我在从军之初、入党之始就接受的教育，是伴随我军旅生涯、医护事业的奋斗初心。重症监护室是“红区中的红区”，第一次进入病房近距离接触患者，我记忆犹新。病房几乎每天都在上演“生死时速”，看到监护仪上那跳动的曲线，我常常是汗水伴着满眼的泪水；看到一个个重症患者从死亡线上重获新生，我像见着自己亲人康复一样欣喜万分。我由衷感到为人民冲锋战斗，无限幸福、无上荣光。

军队医护人员使命是生命守护者，疫情越凶猛越要勇于斗争、敢打必胜。中国人民有敢于压倒一切困难而不被任何困难所压倒的顽强意志，我在武汉抗疫一线深刻地感受到这一点。战友们给了我一个昵称“硬核护士长”，说我敢跟病毒“硬碰硬”。每次进入“红区”，我都把自己排在第一梯队第一班次，第一个为重症患者翻身，第一个为患者清洗身体。面对凶猛的疫情，没有人生而英勇，只是选择无畏。

军人的价值，在于党和人民需要时召之即来、能战能胜；医护人员的追求，在于以仁心大爱护佑生命、当最美天使。我将牢记初心使命，立足本职岗位，弘扬伟大抗疫精神，始终做敢打硬仗的生命守望者。

《 人民日报 》（ 2020年09月21日 15 版）