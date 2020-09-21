国家卫健委：9月20日新增确诊病例12例 均为境外输入病例

人民网北京9月21日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至9月20日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，9月20日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例12例，均为境外输入病例（广东3例，内蒙古2例，上海2例，云南2例，陕西2例，福建1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例7例，解除医学观察的密切接触者649人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例173例（其中重症病例2例），现有疑似病例1例。累计确诊病例2742例，累计治愈出院病例2569例，无死亡病例。

情况显示，截至9月20日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例173例（其中重症病例2例），累计治愈出院病例80484例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85291例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者826875人，尚在医学观察的密切接触者6233人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者25例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察10例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者397例（境外输入396例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例5585例。其中，香港特别行政区5032例（出院4712例，死亡103例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区507例（出院479例，死亡7例）。