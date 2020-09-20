广州新增4例境外输入确诊病例 详情公布

据广州卫健委网站消息，9月19日0时至24时，广州市报告新增境外输入确诊病例4例。新增出院病例1例。9月19日0时至24时，新增境外输入无症状感染者3例。

截至9月19日24时，累计报告境外输入确诊病例317例、境外输入关联病例28例。累计出院328例，尚在院治疗17例。

截至9月19日24时，累计报告境内确诊病例349例。累计出院348例，累计死亡1例。

新增4例境外输入病例情况：

新增境外输入病例1：女，21岁，籍贯江西，常住广东省东莞市，留学生。9月14日从英国出发，先后乘坐KE908、KE865航班于16日飞抵广州入境，海关采样后按全程闭环管理程序转运至集中隔离点。反馈新冠病毒核酸阳性，即转广州市第八人民医院隔离治疗，经CT检查和专家会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例。

新增境外输入病例2：男，26岁，籍贯浙江，常住浙江省台州市，个体户。9月12日从肯尼亚出发，先后乘坐WB403、WB9500航班于13日飞抵广州入境，海关采样后按全程闭环管理程序转运至集中隔离点，反馈新冠病毒核酸阴性。在集中隔离期间检测新冠病毒核酸阳性并经市疾控中心复核阳性，即转广州市第八人民医院隔离治疗，经CT检查和专家会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例。

新增境外输入病例3：男，32岁，籍贯浙江，常住浙江省台州市，销售员。9月15日从乌克兰出发，先后乘坐TK466、TK72航班于16日飞抵广州入境，海关采样后按全程闭环管理程序转运至集中隔离点。反馈新冠病毒核酸阳性，即转广州市第八人民医院隔离治疗，经CT检查和专家会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例。

新增境外输入病例4：男，28岁，外国籍。9月14日从喀麦隆出发，先后乘坐TK667、TK72航班于16日飞抵广州入境，海关采样后按全程闭环管理程序转运至集中隔离点。反馈新冠病毒核酸阳性，即转广州市第八人民医院隔离治疗，经CT检查和专家会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例。

新增3例境外输入无症状感染者情况：

新增境外输入无症状感染者1：男，24岁，籍贯江苏，常住江苏省苏州市，工程师。9月14日从印度出发，先后乘坐UK832、AF225、CZ348航班于16日飞抵广州入境，海关采样后按全程闭环管理程序转运至集中隔离点。反馈新冠病毒核酸阳性，即转广州市第八人民医院隔离治疗。

新增境外输入无症状感染者2：男，35岁，外国籍。9月14日从缅甸乘坐CZ3056航班于当天飞抵广州入境，海关采样后按全程闭环管理程序转运至集中隔离点，反馈新冠病毒核酸阴性。在集中隔离期间检测新冠病毒核酸阳性并经市疾控中心复核阳性，即转广州市第八人民医院隔离治疗。

新增境外输入无症状感染者3：男，27岁，籍贯河北，常住河北省邯郸市，技术员。9月17日从孟加拉国乘坐CZ392航班于当天飞抵广州入境，海关采样后按全程闭环管理程序转运至集中隔离点。反馈新冠病毒核酸阳性，即转广州市第八人民医院隔离治疗。