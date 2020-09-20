中国老年医学学会倡议建立阿尔茨海默症全病程管理体系

记者日前从中国老年医学学会获悉，我国约有1000万阿尔茨海默症患者，数量居全球之首，预计到2050年，将突破4000万。为此，中国老年医学学会倡议全社会应建立从预防、筛查、治疗到照护的阿尔茨海默症全病程管理体系，持续加大对阿尔茨海默症的重视与投入。

据介绍，公众对阿尔茨海默症认知程度和患者就诊率相对较低，家庭及社会照护成本高，缺少有效的治疗手段，成为我国阿尔茨海默症患者照护的现状。

专家表示，公众针对阿尔茨海默症的认知误区主要表现在两大方面，一方面是公众缺乏对“疾病”的基本认知，另一方面则是由于缺乏有效的预防、治疗等手段，不少家庭成员被动选择“任由疾病自然发展”。中国老年医学学会会长范利说：“事实上，阿尔茨海默症是可以及时被发现、干预，并在医生指导下获得科学地治疗、照护等，从而有助于保障患者的生存质量。”

对此，中国老年医学学会倡议，国家应重视阿尔茨海默症的预防性科普教育。发动政府机构、社会组织、社区、新闻媒体等，积极开展线上、线下多种形式的科普活动，传播阿尔茨海默症基础预防知识，提高大众对阿尔茨海默症的科学认知。

范利认为，有针对性地面向老年人及其照护者开展健康教育活动，促进老年人形成健康生活方式，提高老年人健康素养，在老龄化社会下，全社会形成“早预防”阿尔茨海默症的科学认知尤为重要。

专家表示，临床方面，阿尔茨海默症被认为缺乏较为有效的治疗手段，一旦阿尔茨海默症人群被筛查确诊，通过纠正不良饮食生活习惯，例如酗酒、肥胖、抽烟等，增加脑力、体力锻炼等，将有助于延缓阿尔茨海默症的病情发展。

范利说，照护阿尔茨海默症患者压力较大，家庭成员个人无法承担，因此，呼吁建立从居家、社区到专业机构的阿尔茨海默症患者长期照护服务模式。尤其要重视延缓轻度和中度患者发展为重度，切实改善阿尔茨海默症患者的生活质量，减轻家庭相应的照护成本。