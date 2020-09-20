疫情防控片刻都不能松懈

9月12日，云南省卫健委发布新冠肺炎疫情消息，新增境外输入无症状感染者一例；9月13日，云南共出现2例确诊病例（均为缅甸籍、缅甸输入）……进入常态化疫情防控时期后，云南已经连续超过160天无新增本土病例，此次新增两例确诊病例如平地惊雷，在线上线下引起了强烈反响。

不难看出，此次事件之所以广受人关注，原因一是发生在中缅边境的瑞丽市，外交、偷渡、境外输入风险等热点因素交织；二是9月14日，两例病例的活动轨迹披露出来，虽然病例自述在外出过程中均戴了口罩，但其外出就餐、健身等活动依然引起了大家的担忧和疑虑。好在截止到9月17日，对瑞丽进行的全员核酸检测中，已完成的95362人结果全部为阴性，这在一定程度上让大家悬着的心稳了一稳。

但我们回顾这件事，会发现疫情防控中的一小处漏洞、一小点松懈，都有可能造成严重的后果，要付出很大的代价才能弥补。因为突发疫情，阮成发省长第一时间带队赶赴瑞丽市督导检查疫情防控工作，瑞丽全市按下“暂停键”，城区人员全部居家隔离，全员进行核酸检测，4天时间里，国家、省、州指挥部和兄弟县市驰援帮助，16支队伍1196人投入采样和实验室检测工作。这些举措所耗费的人力、物力、财力等资源不可计数，所造成的经济损失更是数量惊人。而当我们意识到这些损失都是由于那些原本可以避免的疏忽或漏洞造成的时候，更应该吸取教训、举一反三，千方百计避免同样的更多错误再次发生。

诚然，此次瑞丽的输入性疫情有其客观原因。瑞丽与缅甸三面接壤，160多公里的边境线上多是山林荒地，难免存在漏洞。但常态化疫情防控时期，尤其是境外疫情依然严峻的形势下，防控输入性风险的举措再严也不为过。必须密切跟踪境外疫情发展变化，从最坏处着眼、做最充分准备，毫不松懈抓好疫情防控，全面加强边境管控，进一步健全完善党政军警民联防联控机制，广泛发动抵边村寨群众，鼓励群众积极主动举报偷渡行为，切实构筑起“村村是堡垒、家家是哨所、人人是哨兵、处处有防范”的多层次全方位防控体系，各级党员领导干部要带头到一线，守土有责、守土负责、守土尽责，从源头上消除疫情输入风险；同时要加强与邻国的合作协作，双向发力，不让疫情越过国境。

钟南山等医学专家一再告诫我们，当前疫情还远未结束，防控工作容不得丝毫松懈。对于疫情的防控不仅要在技防、物防上取得实际成效，更要在心防上下功夫，让大家意识到防控工作的极端重要性、必要性和严峻性。多种防控方式一齐发力，才能筑起抵抗病毒的铜墙铁壁，也才能更好保障人民群众的生命安全和身体健康。（余国鹏）