北京新增1例境外输入无症状感染者

打赢疫情防控阻击战

昨天下午，北京市第166场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从会上获悉，9月19日零时至12时，本市新增1例境外输入新冠肺炎无症状感染者，为一名甘肃籍巴基斯坦中国留学生，9月18日抵达北京，核酸检测结果为阳性，追踪到同航班密切接触者38人，均已落实集中隔离医学观察。这是本市自9月3日恢复直航国际客运航班以来首例境外输入新冠肺炎无症状感染者。

北京市疾控中心传染病地方病控制所所长王全意在发布会上通报了这名境外输入无症状感染者的具体情况：某男，23岁，甘肃籍，巴基斯坦留学生，从2017年起在巴基斯坦留学。9月3日至9月13日在学校内活动，外出佩戴一次性口罩，9月15日曾出现1次腹泻，自行服药后好转。9月17日该男子乘坐CA946航班回国，9月18日抵达北京，海关进行健康筛查并采集呼吸道标本，随后乘坐大巴统一前往集中隔离点进行医学观察，当日反馈核酸检测结果为阳性，即由120负压救护车转运至地坛医院。9月19日凌晨，相关专家组进行了会诊，查体无发热，CT结果显示无明显异常，综合流行病学史、实验室检测和影像学检查等结果，诊断为无症状感染者。疾控机构已及时追踪同航班的密切接触者38人，均已落实集中隔离医学观察，并对其所住酒店进行终末消毒。

王全意说，当前全球疫情仍处于大流行和持续蔓延状态，外防输入、内防反弹是当前本市疫情防控重点。在此特别提醒市民朋友，非必要不出境。如必须出境，请密切关注当地疫情防控信息，携带充足的防护用品，全程做好个人防护，戴口罩、不聚集、不聚餐，保持安全社交距离，在境外减少不必要的外出。

王全意提醒，境外人员在乘国际航班抵京前应进行核酸检测，知晓健康状况，途中全程佩戴口罩，入境时严格遵守检疫、健康申报、隔离、健康管理等防控措施，14天内每日做好健康监测，出现不适症状要及时报告，规范就医。十一假期将至，王全意提醒，市民朋友在外出旅行时，也要关注疫情信息，尽量避免前往有疫情的国家或地区；坚持科学戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集的好习惯。文/本报记者 蒲长廷 解丽 蒋若静

重点

入境航班单班输入病例超5例将熔断

视情恢复直航国际航班 每日不超过4至5个航班 控制在千人左右

昨天下午，北京市第166场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从发布会上获悉，自9月3日北京逐步恢复部分国际客运航班直航以来，目前，8个国家9个航班已按计划全部恢复直航，每周直航国家、班次已固定，实现了平稳有序启动运行。在发布会上，相关部门介绍了下一步恢复直航的配套举措。据了解，北京严格控制第三国人员在通航国家和地区中转入境，将视情逐步恢复直航国际航班，每日不超过4至5个航班，控制在千人左右，输入病例超过5例的航班将采取熔断措施。

单班输入病例超过5例

航班将采取熔断措施

北京市委宣传部副部长，市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建介绍，北京已经先期逐步恢复柬埔寨、希腊、丹麦、泰国、巴基斯坦、奥地利、加拿大、瑞典直航北京国际商业客运航班，这8个国家9个航班已按计划全部恢复直航，每周直航国家、班次已固定，实现了平稳有序启动运行。截至9月18日，首都机场口岸共入境直航国际客运航班16架次，旅客2615名，除昨天通报的1名无症状感染者外，其他人员中尚未出现确诊、疑似病例和无症状感染者，总体上看，输入风险较低且可防可控，复航工作取得了较好效果。

徐和建说，鉴于当前境外疫情的严峻形势，为确保常态化疫情防控下恢复北京直航工作安全平稳有序运行，北京构建起了从境外到国门、家门的全链条防控网：全面实施远端核酸检测等健康筛查措施，“四类人员”、未持有核酸检测阴性证明、体温检测超过标准的旅客不予登机，最大限度筛查过滤风险人员；直航北京国际航班旅客应为通航国家和地区的公民以及在该地的中国公民，严格控制第三国人员在该地中转入境北京口岸，最大限度堵塞风险漏洞；对恢复直航后单班运行实际输入病例超过3例的航班，入境点立即由北京恢复至指定的第一入境点，超过5例的立即采取熔断措施，并于熔断期结束后调回从指定第一入境点入境。所有调回指定第一入境点航班如再次恢复直航北京，将慎重评估输入风险后再行研究确定，实现风险航班动态调整。

此外，还按照“全口径、全范围、全闭环”的要求，入境旅客全部统一在首都机场专区完成通关查验、检验检疫、医学排查、分流转送，全程实行点对点、手递手交接，落实14天集中医学观察和核酸检测措施，构筑起严密的闭环防控体系，有效防范风险失管失控。

实施远端核酸检测

成为直航北京必要条件

对于北京是如何选择试运行阶段恢复哪些直航航班、确定每日入境人员规模的，徐和建指出：“按照防控为主、稳妥有序、统筹兼顾、逐步推开的原则，试运行阶段仅将现有实施指定第一入境点的部分国际航班调整为直飞北京，优先考虑已经实施远端核酸检测且输入风险较低的国家，我们将实施远端核酸检测措施作为恢复与北京直航航班的必要条件，暂不考虑新增航班在北京入境落地。”

徐和建表示，在具体航班的选择上，是会同民航、外交、卫健等部门对具体国别航班进行了深入的评估、慎重的比选。“特别是对于瑞典、加拿大、巴基斯坦等国家，尽管疫情风险较高，但自6月8日实施航班熔断机制以来，实际输入病例较少，且在航班始发地也能够全面实施核酸检测，因此还是将其纳入恢复直航之列。”

据徐和建介绍，综合考虑境外疫情输入风险和北京市病例收治能力，集中观察场所负载能力等因素，实行每日入境进京人员总量控制。试运行阶段，先期每日直航航班含港澳台包机人数统筹掌握在500人左右，通过小幅低量起步，确保输入风险可防可控。

直航入境人员规模

将掌握在千人左右

对于恢复直航国际航班后下阶段的工作又有哪些考虑？对此，徐和建强调，按照中央批准的总体安排，下一步本市将按照小幅稳妥、渐次增加、有序放开的策略开展。

“经过先期运行经验的积累，根据综合评估情况，适时考虑稳妥有序扩大直航国际航班数量和人员往来的规模，视情逐步恢复至每日不超过4到5个航班，人员规模掌握在1000人左右。”徐和建强调，要密切跟踪境外疫情发展和航班调整后疫情输入情况，坚持动态评估、弹性应对，实现科学精准、严格管控，切实服务保障境内外人员安全有序便捷流动。

文/本报记者 蒲长廷 解丽 蒋若静