国家卫健委：9月19日新增确诊病例10例 均为境外输入病例

人民网北京9月20日电 （记者崔元苑）国家卫生健康委于今日发布的《截至9月19日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）指出，9月19日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例，均为境外输入病例（上海4例，广东4例，福建1例，河南1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例13例，解除医学观察的密切接触者439人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例168例（其中重症病例2例），现有疑似病例2例。累计确诊病例2730例，累计治愈出院病例2562例，无死亡病例。

截至9月19日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例168例（其中重症病例2例），累计治愈出院病例80477例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85279例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者826677人，尚在医学观察的密切接触者6684人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者21例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察13例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者382例（境外输入381例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5561例。其中，香港特别行政区5009例（出院4708例，死亡103例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区506例（出院479例，死亡7例）。