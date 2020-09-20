疫情防控阻击战的中医力量——记中国中医科学院国家援鄂抗疫中医医疗队

最近，化湿败毒颗粒获得首个海外药品注册批文，正式以药品身份进入阿联酋市场，中医药力量在全球抗疫中扮演重要担当。

化湿败毒方是治疗新冠肺炎有效方药“三药三方”之一，是中国中医科学院国家援鄂抗疫中医医疗队为救治新冠肺炎患者研发的中药创新药物。这支医疗队是首批驰援武汉的国家中医医疗队，由中国中医科学院组建，主要由西苑医院和广安门医院共35名医护人员组成，接管武汉金银潭医院南楼一病区，开辟中医抗疫示范田。

戴着手套切脉，戴着护目镜看舌象，疫情挡不住中医人“望闻问切”。首批国家中医医疗队全面深度介入诊疗全过程，全力以赴救治患者，打出中西医结合救治“组合拳”，彰显了中医药行业国家队的担当。

“中医重新点燃了我生命的希望”

没有中药房，没有中药饮片和中药颗粒剂，没有中药处方信息系统，一切都要从零开始。

3天打了500多个电话，中国中医科学院医管处的史新华不断联络，确保迅速搭建中药保障供应平台，让医疗队有顺手的“武器弹药”。

广安门医院呼吸科副主任边永君查完房，就听到护士的呼叫：“12床病危！”顾不得ICU的高感染风险，边永君冲进了污染区，和护士一道抢救转运患者李某。随后医疗队配合遣方用药，中西结合、力挽狂澜，患者病情好转。最终康复出院的李某感激地说：“中医重新点燃了我生命的希望。”

一位83岁的老婆婆病情严重，“治病救人要紧！”西苑医院副院长李浩拍板上中药。用上血必净中药注射剂，肺部炎症改善……医护人员从死神手中抢回老人的生命。一名中年患者感觉上不来气，总是反复按铃呼叫护士，测血氧饱和度最高达96%。广安门医院主任医师王健判断，患者属于急性焦虑状态，应该加强心理治疗。王健使用系统脱敏的方法，明显改善了患者焦虑情绪，患者很快治愈出院。

伴着武汉明媚的春光，中医国粹闪耀荆楚大地。两个多月的抗疫奋战，首批国家中医医疗队用仁心仁术承载起百姓的生命之托，交出了一份满意的答卷：接管南一病区42张病床，累计收治重症危重症患者158名，新冠肺炎治愈出院140名患者，其中纯中药治疗88例。

国家中医药管理局防治新冠肺炎专家指导组组长、中国中医科学院院长黄璐琦院士说：“中医首次整建制接管一个独立的病区，成功开辟了中医药防控新冠肺炎的战场。中医与西医协力合作，共同防控疫情。”

“寻找中医药疗效的高级别循证证据”

仝小林是中国科学院院士、中国中医科学院首席研究员。他认为，面对大量患者，不能仅靠医生一个个诊脉开方。仝小林与当地专家团队联合研究了一个通治方——寒湿疫方（武汉抗疫1号方）。武昌区率先在社区发放中药，中医药从预防、治疗到康复全链条干预，筑起了阻断疫情蔓延的“防火墙”。

随着临床救治病例的增加，中药作用初显端倪。西苑医院呼吸科主任苗青说，新冠肺炎最大的特点是湿，湿毒是贯穿整个疾病始终的核心病机。湿邪弥漫三焦，因此要按照三焦的不同部位，因势利导，祛除邪气。

西苑医院ICU主任杨志旭发现，由于药量不到位，导致一些重症患者疗效不是很理想。他建议，根据患者病情，增加用药频次和用药量。医疗队专家商议之后，将部分患者日均服药次数改为3次或4次。调整药量后，临床效果明显提升。

为更好获得第一手病例相关信息，中国中医科学院科研攻关组紧急设计开发了舌诊图像采集APP和问诊系统；同时紧急开发出社区信息采集系统，及时获取医学观察期人群中医诊疗信息。广安门医院急诊科主任齐文升说：“每天从医院回到驻地，团队马上着手整理一天的病案。”前方将病人症状、体征、舌脉、体温等诊治要素和实时治疗情况上传，在武汉的中国中医科学院中医临床基础医学研究所研究员吕诚负责与后方开展科研工作的沟通与协调。

黄璐琦说：“寻找中医药疗效的高级别循证证据，有利于优化临床方案，提高中医药临床救治效率。”

边救治、边总结、边优化，医疗队拟定优化形成了“化湿败毒方”，在核酸转阴和症状改善方面效果显著。3月初，化湿败毒方经北京市食品药品监督管理局批准为北京市第一个治疗新冠肺炎的医院制剂。由方到药，化湿败毒颗粒是我国具有自主知识产权、专门针对新冠肺炎开发的新药。3月18日，化湿败毒颗粒成为我国首个获国家药监局批准进入临床试验治疗新冠肺炎的中药新药。

“感谢中医，我是中医救的”

南一病区收治的新冠肺炎危重症患者，老年患者占比高，既往基础病复杂，并发症多，给护理工作带来巨大挑战。

辨证施护和中医非药物疗法成为破解难题的两大法宝。护士依据医生的辨证分型，从生活起居、饮食调护、情志护理等方面为患者制定个性化的护理方案。新冠患者常伴有胸闷、心悸、胃胀的症状，队员们手把手地教患者穴位按压技术。他们还制作视频发给患者学习，便于患者迅速掌握和准确定位。中医非药物疗法解除患者病痛，不少患者在亲身体验后，变成了中医粉丝，连连夸赞中医的博大精深。

在武汉东西湖方舱医院，广安门医院护理部副主任郭敬举着扩音器在400名患者面前宣讲中医药知识，王微、闫蓓、徐明等护士在每一名患者床头粘贴APP二维码。她们每日轮换进舱，耐心指导患者完成症状录入，一趟趟下来，她们的嘴唇干裂，汗水早已浸湿了防护服，共完成700余人的数据采集工作。

患者老周住院期间，医疗队员不仅用心为他治疗，还通过发短信、写纸条、画画不断鼓励他。老周出院前激动地说：“感谢中医，我是中医救的，以后要好好保护中医人给我的命。”

大疫如大考，考出中医人的责任与担当。中国中医科学院国家援鄂抗疫中医医疗队弘扬仁心仁术，在疫情防控阻击战中贡献中医力量，成为传承精华、守正创新的生动实践。

■短评

传承精华 守正创新

1月25日，大年初一，中国中医科学院国家援鄂抗疫中医医疗队逆行出征，挺进武汉金银潭医院。这是新中国成立以来重大公共卫生事件中，中医首次整建制接管一个独立的病区，成功地开辟了中医药防控新冠肺炎的战场。实践证明：只要有阵地，中医就能有作为。

面对疫情，全国中医界同舟共济，尽锐出击，交出一份漂亮的“中医答卷”。这让我们更加坚定信心，只要遵循中医药发展规律，传承精华、守正创新，历久弥新的中医药一定能更好地惠及世界。

《 人民日报 》（ 2020年09月20日 04 版）