餐馆建立消费提示制度 机关食堂应有专人监督

昨天（9月18日），由首都精神文明办会同中央国家机关爱卫办、北京市商务局等单位制定的《“制止餐饮浪费 践行光盘行动”指引》对外发布，《指引》包括社会餐饮门店、集体用餐配送单位、星级饭店、乡村民宿、大中小学校食堂、医院食堂、机关单位食堂和驻京办餐厅等9个分场景。其中明确，就餐场所应设立“光盘行动”劝导员，提醒市民少点、续点、不剩餐，社会餐饮门店的包厢原则不设置最低消费，星级饭店小份菜、半份菜等数量应不少于餐品总量的40%。

就餐场所设劝导员制止浪费

9大场景的指引有一些共性内容。如都提倡精细利用食材、推进源头减量；提倡多样化供餐，鼓励开发多种规格和分量的餐品供消费者选择；通过厨余垃圾追踪分析，对剩餐较多的菜品及时改进烹制工艺、提高食用性，减少因口味不佳带来的剩餐浪费。

为了营造厉行节约、反对浪费的良好氛围，《指引》中提到，要建立消费提醒提示制度，加强从业人员服务培训，引导适量点餐、理性消费；就餐场所设立“光盘行动”劝导员，提示少点、续点、不剩餐；自助服务应设置提示牌，对超过合理限度的剩餐可收取费用；对践行“光盘行动”的消费者，提倡给予“光盘礼品”“光盘折扣”“光盘餐票”“光盘代金券”等奖励或优惠。

同时，号召餐饮企业履行社会责任，鼓励使用分类减量设备，对厨余垃圾进行控水控杂，并交由有资质的收运单位送往资源化处理设施处置；自觉接受公众和顾客监督，对于顾客反馈或媒体曝光的问题，及时整改落实。

餐馆包厢原则不设最低消费

餐饮门店、机关食堂、学校食堂等不同场景的“光盘行动”各有“个性化”要求。餐饮门店包厢原则不设置最低消费，避免强制顾客消费指定套餐，有条件的餐饮门店在包厢服务过程中可主动帮助顾客分餐。婚宴、寿宴等宴会活动应根据预订需求，对每个宴席套餐提出用餐人数建议，合理安排餐台数量和比例；提倡“N+备用桌数”预定机制，允许顾客将未使用的预定桌数免费改期使用。

机关食堂应有“光盘行动”引导员和“垃圾分类”监督员，提醒就餐人员按需适量取餐、勤拿少取、不剩餐，引导用餐人员按照厨余垃圾分类要求倾倒餐后剩余物。不提供一次性餐具，减少耗材浪费和污染。原则不打餐外带；确需打餐，实施按份适量供给。

中小学校食堂要利用智慧餐饮、大数据分析、问卷调查等手段，精准研发适合师生营养需求和口味特点的菜品，合理开发多种规格和分量的餐品，积极推行按需定量、按量计价和半份菜、小份菜以及增加“套餐”选择等供餐服务模式。高校食堂要定期公布食品浪费情况，引导师生参与和关注食堂节约工作；评选节约标兵、节约卫士等，树立先进典型，加大表彰力度，加强正面宣传引导。

医院食堂需落实“健康北京”减油、减盐、减糖和健康骨骼、健康体重、健康口腔的“三减三健”要求，研制营养均衡菜品，根据病患需要科学搭配食谱。

星级饭店小份菜数应达4成

《指引》对星级饭店提供的小份菜或半份菜、小分量主食也提出明确要求，其数量应不少于菜单所列餐品总量或实际提供餐品总量的40%。为减少用餐浪费，商务宴请应提示宴请单位根据宴请人数合理安排用餐形式、用餐标准、餐品种类和数量；倡导逐步将“浪费可耻、节约光荣”“珍惜粮食、反对浪费”“制止餐饮浪费、践行光盘行动”等宣传语嵌入菜单、桌卡或电子点餐系统等。

乡村民宿要充分挖掘食材原辅料的可食用、可利用价值，尽量一物多用，综合利用食材原辅料，提高食材原辅料、边角料的出成率，最大限度减少后厨厨余垃圾。

对集体用餐配送单位来说，鼓励采取桶餐形式供餐，提供小分量主食，做到按需分配、避免浪费。驻京办事处的原产地食材尽量采购初加工品或半成品，减少办事处加工环节，降低产品损益；对外营业的包厢原则不设置最低消费，避免强制顾客消费指定套餐。