国家卫健委：9月18日新增确诊病例14例 均为境外输入病例

人民网北京9月19日电（许晓华）国家卫生健康委于今日发布的《截至9月18日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，9月18日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例14例，均为境外输入病例（广东6例，上海2例，四川2例，陕西2例，辽宁1例，福建1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例8例，解除医学观察的密切接触者796人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例171例（其中重症病例2例），现有疑似病例1例。累计确诊病例2720例，累计治愈出院病例2549例，无死亡病例。

情况显示，截至9月18日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例171例（其中重症病例2例），累计治愈出院病例80464例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85269例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者826068人，尚在医学观察的密切接触者6514人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者24例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察16例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者374例（境外输入373例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例5545例。其中，香港特别行政区4996例（出院4696例，死亡103例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区503例（出院478例，死亡7例）。