直播预告：别让餐后高血糖为非作歹 专家教您放大招

人体内的降糖激素只有胰岛素。糖尿病人的胰岛素由于分泌不足，或者胰岛B细胞受损而不分泌胰岛素，造成了高血糖，严重时，导致昏迷，抢救不及时甚至会死亡。当人体进食后，餐后血糖在一小时内会达到高峰，正常人的胰岛素分泌正常，所以血糖会慢慢降下去，直到恢复正常。但糖尿病友由于胰岛素分泌不足或胰岛素抵抗，不能平衡血糖，导致餐后血糖持续高位。餐后高血糖如果控制不好，心血管等并发症风险事件的发生率会提高。

2020年09月21日（周一）15:00-16:00，“人民好医生”客户端将邀请北京医院?国家老年医学中心内分泌科主任郭立新进行视频直播，为大家在线科普糖尿病患者餐后高血糖注意事项，千万不要错过。

专家简介：

郭立新， 北京医院?国家老年医学中心内分泌科主任，主任医师，博士研究生导师。 中央保健会诊专家、中华医学会糖尿病学分会候任主任委员、 中国医师协会内分泌代谢科分会常委兼副总干事、北京医师协会内分泌分会副会长、中华医学会老年医学分会内分泌学组副组长、中国科协糖尿病科普专家团秘书长、中国药品安全合作联盟专家委员会副主任委员。多种专业杂志编委/常务编委；《中华糖尿病杂志》副总编。

擅长：糖尿病,甲状腺疾病,骨质疏松症等内分泌相关疾病。

餐后血糖和基础血糖共同构成糖尿病人整体的血糖水平。餐后血糖如果控制不好，也会让空腹和全天的血糖受很大影响。餐后高血糖如果控制不好，心血管风险事件的发生率会提高，这是因为餐后血糖引发了整体血糖波动，所以一定要把餐后血糖控制到最佳水平，这样其它点的血糖也就好控制了。

当人体进食后，餐后血糖在一小时内会达到高峰，正常人的胰岛素分泌正常，所以血糖会慢慢降下去，直到恢复正常。但糖尿病友由于胰岛素分泌不足或胰岛素抵抗，不能平衡血糖，导致餐后血糖持续高位。

对于胰岛素抵抗或胰岛素分泌不足的二型糖友，可通过饮食调理与加强运动，控制体重，减轻体脂，合理用药来维持血糖的稳定。对于胰岛B细胞严重受损，无法分泌胰岛素的一型糖友，可通过戴胰岛素泵，因为戴泵，可以实现持续输注胰岛素，抑制肝糖原分解，同时针对身体机能发生临时变化导致血糖上升时，可实时调整。

饮食是糖尿病治疗的基础，科学饮食，掌握每类食物在体内的升糖特点，细心观察每种食物在餐后的血糖表现，合理避免进食针对自己来说，会产生高糖的食物。另外进食过多，超过每天需要的热量，也会造成餐后血糖持续高位。

运动可以降低体脂，减缓因肥胖造成的胰岛素抵抗，平衡血糖的作用。但很多糖尿病友还存在吃的多，但运动少，尤其是餐后缺乏运动，白天上班晚上回家后，几乎不怎么运动，也是导致血糖升高的原因之一。

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