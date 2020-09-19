“救治危重病人，我们拼尽全力”

【抗疫一线医务人员英雄群体】

全力救治重症患者，不顾一切与死神“赛跑”，“一人一方案、精准施治”……作为医疗界的“百年老店”，在支援武汉期间，四川大学华西医院援鄂重症救治医疗队抓住重症患者这一关键，不辱使命、不负重托，用一系列严谨、扎实的流程和制度，齐心协力、并肩奋战，圆满完成了重症救治任务。

一人一方案、精准施治

在支援武汉期间，康焰作为华西医院第三批援鄂重症救治医疗队队长，带领131名医护人员，于2月7日抵达武汉，受命援助武汉大学人民医院东院区，整建制接管两个危重症病区、共计80张床位。

“到达武汉后，我们发现一些病情相对稳定的病人与危重病人没能及时分级管理，重症病人的治疗效果也欠佳。我们立即进行了相关流程的梳理，及时对不同程度的重症病人进行分级管理，盯住危重症病人全力救治。”康焰说。

医疗队把病区细分为红区、黄区和绿区。红区收治危重病人，黄区收治可能从重症转向危重症的病人，绿区收治症状相对较轻的病人，有针对性地分配救治力量。

“一人一方案，精准施治。”康焰说，他们集中全力对重症病人早筛查、早集中、早治疗，尤其是对危重症病人进行每天会诊，每天都要对每一个病例进行治疗方案的优化。

新冠肺炎疫情发生以来，华西医院援鄂重症救治医疗队一共派出175名医务人员紧急驰援武汉，共接管7个危重症病区，负责259张床位的危重症患者救治，收治了667名患者。

与死神赛跑，提高护理质量也是重要环节。作为医疗队队员，到达武汉市红十字会医院时，护士长冯梅发现他们将与来自11个不同医院的护士合作，但来自呼吸、重症、感染等科室的人员很不足。

“为了提高护理质量，统一管理标准势在必行。”冯梅把专业的华西护理模式带到了武汉前线：成立病房临时护理管理小组，实行“护士长—专科护士—责任护士”三级责任制管理。在人员安排上，尽量保证每一班次都有当地医院本院护士在岗，每一班次都有呼吸、感染或重症专业且临床经验丰富的高年资护士在岗，治疗护理密集时段安排“华西护士+其他医院护士”组合，病房护理工作井然有序、安全高效。

收治危重病人，一刻都不能放松

“我不上前线，谁上前线！”大年初一，华西医院呼吸与危重症医学科教授罗凤鸣，带着21人的队伍奔赴武汉，进入距华南海鲜市场最近的武汉市红十字会医院，全力抗击疫情。

罗凤鸣按照华西医院的科室管理制定了相应的制度，科室主任和护士长负责，各个病区主任负责其病区的医疗和管理，病人的治疗效果得到很大提升。

“我们每天都要在群里讨论危重病人的情况。”医疗队队员徐原宁说，“没有特效药，每一位危重症患者的救治都是一场拉锯战，我们一刻都不能放松。”

有一位李婆婆曾是情况最危重的病人。“我们刚来时，她就住在这里了，情况很严重。”徐原宁说，这位婆婆年纪大，自身抵抗力不足，病情一直非常危险。

医护团队一直密切关注李婆婆的情况，想尽各种办法救治，保证氧气供应，持续补充营养，加强心理安抚，经过团队一周多的努力，李婆婆的各项指标才慢慢好转，后来顺利出院。

医疗队队员、华西医院应急办副主任晏会说，在接管病区后，他们团队立即成立了“华西-武大新冠肺炎重症救治中心”，针对传染病治疗的特点，建立了远程医学会诊模式，实现了不同医院、病区之间的危重症病人无缝床旁会诊，远程多学科病例讨论，大大提升了重症患者救治水平。

竭尽全力让患者顺畅呼吸

新冠肺炎会引起呼吸衰竭，大多数重症患者必须吸氧，才能开展后续治疗。在医疗队中，呼吸治疗师非常重要，可以说是前线隐形的“氧气医生”。

“前线收治的都是重型和危重型患者，基本上都需要呼吸支持——从普通氧疗到经鼻高流量氧疗。”在武汉大学人民医院东院区支援的华西医院呼吸治疗师倪忠说。

医疗队刚到武汉时，病房里有个67岁的患者，有20年的抽烟史，基础肺功能本来就比较差，感染病毒后，缺氧明显，情况危险。

“我们立即想办法改善他低氧的情况，先是用无创呼吸机，发现氧气压力和浓度都不够。后面又用床头的氧源接鼻塞供氧，同时再搬来一个大氧气钢瓶接上储氧面罩，给患者双重供氧，才让患者氧饱和度不断上升，缓解了明显缺氧的表现。”倪忠说。

在前线，呼吸治疗师往往要想尽办法解决患者的缺氧难题，同时，还要面临插管可能造成的被感染风险。

“有个病人情况很危急，需要紧急插管帮助他呼吸，但当时条件有限，不能完全达到应具备的防护标准，为了减少暴露风险，同事就紧急找了一个大塑料袋，在我的防护面屏下缠了一圈当成‘围脖’，就这样给病人插了管。”倪忠说。

“竭尽全力让患者顺畅呼吸是我们的使命！”倪忠说。

（新华社成都9月18日电 记者董小红）