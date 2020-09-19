“可把你们盼来了！”2月12日，湖北省恩施土家族苗族自治州疾控中心主任彭再生紧紧握住天津市对口支援恩施州疾控工作队队长张宏的手，差点落下泪来。

2月10日，国家卫健委建立省际对口支援湖北省除武汉市以外地市新冠肺炎救治工作机制，其中天津市对口支援恩施州。天津有，恩施就有！在恩施州疫情防控最吃劲的关键时刻，天津市对口支援恩施州疾控工作队给予了关键支持，发挥了重要作用。

争分夺秒，迅速提高流行病学调查速度和质量

工作队迅速了解当地疾控情况后，提出当务之急是提高流行病学调查速度和质量，对新发确诊病例和疑似病例，要实现12小时内完成流行病学调查和密切接触者排查。

要求高、任务重，工作队队员、天津市疾病预防控制中心的谭昭麟和实验检测组的同事们到恩施之后，就一头扎进了实验室。“每天在实验室和驻地间两点一线，活动距离不超过两百米，有时要工作超过15个小时甚至通宵。”谭昭麟说，那时候脑子里就只有“保质保量”四个字。在工作队全体队员努力下，恩施州顺利完成“四类人员”实验室筛查、重点人群“倒排查”等工作任务，圆满实现“早诊断”目标，为迅速控制疫情传播赢得了宝贵时间。

2月19日，一名特殊无症状感染者引起了疾控人员的注意。该患者1月14日从外地返乡，2月19日才发病，其间没有任何可疑暴露，按此计算潜伏期超过了一个月。工作队梳理思路，提出用最原始的办法排查传染源的想法。流调队员通过搜索镇卫生院、村卫生室和附近9家药店的2034条就诊和购药记录，终于发现该患者家属的购药痕迹，这一重要发现，终于拨开重重迷雾，让流调人员找到了清晰的传染路径。

天津市对口支援恩施州疾控工作队还为当地提供了技术支持和全新的工作方案，帮助当地刚刚建成的疾控实验室快速完成设备安装调试等工作，在检测能力最紧张时顺利投入使用，日均增加检测样本100份，最大检测能力达到200份。

做好疏导，每支队伍配备一名心理专家

“一些患者信心不足、严重焦虑。有位70多岁的老人，担心自己年纪大治不好，入院10天，每天晚上都要醒七八次……”听了湖北民族大学附属民大医院隔离病房总负责人向薇的话，天津市安定医院心境障碍科主任张勇立刻到病房，帮老人做心理疏导。“帮助患者树立能战胜疾病的信心，对疾病的治疗是有益的。”张勇说，经过心理治疗，老人一觉睡到大天亮，身体也恢复很快。

“每支队伍都专门配备了一名心理专家，是我们疾控队的特色。”张宏介绍，2月17日，从事精神病学临床工作19年的天津市安宁医院副主任医师王华侨赴来凤县开展培训，“我们还把心理危机干预培训覆盖到更多人群，培养一支本地的心理咨询队伍。”

在恩施期间，张宏还和19名天津疾控专家马不停蹄，跑完了恩施州八县市，完成流行病学调查、消毒、心理疏导培训等工作，完成对恩施州复工复产复市复学重点指导任务。

“您要戴上塑胶手套，84消毒液有腐蚀性……”4月3日晚，张宏对在恩施州火车站做日常消毒的保洁员彭大爷说。张宏发现原来的消毒手册有70多页，保洁人员看着很吃力。回到驻地，张宏和同事连夜挑选火车站消毒相关知识，做成一张“明白纸”，让保洁人员一目了然。

开展培训，留下一支带不走的疾控队伍

3月12日开始，天津工作队全体疾控人员和恩施州、各县市疾控工作人员一起，为全州及各县市分别研究制定一份流行病学报告、一套疫情防控资料、一本消毒工作手册，提出一份疾控工作建议。3月27日，近10万字的技术资料整体移交给恩施州和各县市疫情防控指挥部。

此外，工作队还对恩施州疾控、医疗等部门开展“疾控大培训”。为提高工作效率，各小组每到一地前，都提前与当地研讨培训细节，根据对方需求准备方案。

截至3月27日，工作队共开展疾控专题培训16场、实操演练24场，264个单位、602人参加培训；开展公共卫生能力建设培训14场，150多人参加培训；开展心理培训7场，69名心理医师参加培训，为当地留下一支带不走的疾控队伍。

“谢谢你们为恩施拼过命！”3月17日，恩施州确诊病例“清零”，成为湖北省率先“清零”的市州之一。3月24日，天津市对口支援恩施州疾控工作队第一批106名队员返津。恩施市民自发打起标语，夹道欢送。虽然一再告诉自己“要忍住”，但泪水还是湿润了张宏的眼眶。

■短评

抗击疫情 疾控先行

12小时内完成流行病学调查和密切接触者排查；每天十几个小时的高强度工作；在当地为600多名疾控工作人员开展培训……天津市对口支援恩施州疾控工作队全力以赴，充分发挥疾控先行的突出优势，为恩施州抗击疫情作出了突出贡献。

工作队撤离，工作方法不撤离。工作队在恩施期间既看眼前、又谋长远，帮助当地解燃眉之急的同时，还为当地培训疾控人员、分享疾控经验，天津农商银行更向恩施州捐赠500万元，定向用于恩施州疾控中心新址建设。多方努力，天津为当地打造了一支带不走的疾控队伍。

《 人民日报 》（ 2020年09月19日 04 版）