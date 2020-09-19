将对十七省份开展秋冬季新冠肺炎疫情防控专项督查

新华社北京9月18日电 （记者陈聪）记者18日从国家卫生健康委员会了解到，国务院联防联控机制9月下旬将对17个省份开展秋冬季新冠肺炎疫情防控专项督查，督促各地落实各项防控措施，及时堵漏洞、补短板、强弱项，坚决防止秋冬季疫情反弹。

国家卫健委主任、国务院联防联控机制综合组组长马晓伟在当天举行的国务院联防联控机制2020年秋冬季新冠肺炎疫情防控专项督查工作动员培训会上说，当前疫情仍在全球蔓延，国内零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍然存在，秋冬季新冠肺炎和流感等呼吸道疾病交织叠加，防控任务艰巨。此次专项督查要聚焦督查重点，深督细查务求督出实效。

马晓伟说，要重点督促各地压实“四方责任”、做到“五有三严”，落实“外防输入、内防反弹”各项措施，坚持人物同防、多病共防，强化口岸和食品运输加工等重点环节、学校和社区等重点场所落实防控措施，加强医疗机构院感防控，落实“四早”举措。同时，在核酸检测、医疗机构救治、集中隔离场所配备、防控物资储备、人员队伍和应急支援等方面做好准备，做到人员到位、设备到位、设施到位、物资到位、能力到位，确保一旦发现聚集性疫情，在5—7天内完成所在地区全员核酸检测，最大程度控制疫情扩散蔓延。

马晓伟说，此次专项督查要把大部分时间和精力放在问题核查、暗访督查、随机抽查、实地访谈等方面，要敢于动真碰硬，着力发现问题和推动解决问题，不走“指定线路”、不看“示范盆景”。

新华社北京9月18日电 （记者王秉阳）为严防聚集性疫情、做好秋冬季新冠肺炎疫情防控工作，满足“愿检尽检”人群需求，国务院联防联控机制近日发布通知，鼓励疾控机构开展新冠病毒核酸检测服务。

通知指出，各级疾控机构要积极提供核酸检测社会化服务，确保愿检人群能及时接受检测。要按照检测规范要求，认真做好实验室改造扩建、仪器设备配备、检测人员培训等，做好实验室质控工作，保证检测质量。同时要加强实验室生物安全管理，严格操作流程，妥善处置剩余生物样本和实验室废弃物。

对于检测服务收费问题，通知指出，省级财政和价格主管部门要做好收费立项审批和收费标准制订工作，收费标准要与当地医疗机构核酸检测价格标准进行衔接。

《 人民日报 》（ 2020年09月19日 02 版）