北京发布多项地方标准涉及常态化防控

昨天，北京青年报记者从北京市市场监管局了解到，近日，本市发布了年度第三批23项地方标准。其中，首次制定标准21项、修订标准2项。在23项标准中，公共卫生标准最多，达到12项，且多与常态化疫情防控有关。同时发布的《体育场所安全运营管理规范 滑冰场所》《航空医疗救护服务规范》《乡村民宿建筑消防安全规范》等均为全国该领域的首个标准。

本次发布了《呼吸道传染病疫情防控消毒技术规范》系列标准第1-7部分，该系列标准从消毒管理、消毒原则、消毒方法、重点消毒对象、消毒频次、环境清洁措施要求等方面对集中隔离医学观察场所、中小学校、公共场所、重大会议场所、农贸市场、救护车辆等重点场所、部位消毒工作加以规范，指导各单位开展科学规范消毒工作，降低感染风险，提高消毒效果，阻断呼吸道传染病尤其是新型冠状病毒肺炎的流行具有重要意义。

《集中空调通风系统卫生管理规范》则参照相关标准进行修订，增加了呼吸道传染病期间防控相关要求，将进一步提升本市集中空调通风系统卫生管理水平，为有效防止新冠肺炎、军团菌肺炎等呼吸道传播性疾病，提高居民生活质量提供技术保障。新型冠状病毒肺炎疫情期间，环境样本采集很重要，本次发布的《物体表面新型冠状病毒样本采集技术规范》对环境样本采集技术提出了具体要求。同时发布的还有《新型冠状病毒肺炎现场流行病学调查工作指南》等。

北青报记者注意到，本次发布的23项标准中，有几项为全国该领域的首个标准。例如全国首个针对向社会开放的滑冰场所安全运营管理的技术标准——《体育场所安全运营管理规范 滑冰场所》中对市民关注的冰上安全员提出了明确的要求。此外，全国首个航空医疗救护服务规范——《航空医疗救护服务规范》，为逐步受到关注的航空医疗急救服务提供规范引导，填补了该领域技术空白。同时，《乡村民宿建筑消防安全规范》填补了国内乡村民宿消防安全技术规范标准方面的空白。（记者 王薇）