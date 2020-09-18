云南白药牙膏召开饮食习惯与口腔微生态学术发布会

9月16日，云南白药牙膏在广州召开国人饮食习惯与口腔微生态学术发布会。据悉，这是云南白药牙膏继去年在沪召开的饮食习惯与口腔健康研讨会之后，再次联合多位权威口腔医学专家，以国人饮食习惯为主题，对“口腔微生态”新话题展开深入研究。

会上，中国牙病防治基金会常务副秘书长、北京大学口腔医院主任医师荣文笙强调，饮食习惯是影响口腔菌群的重要因素，牙龈炎、牙周炎、龋病甚至口腔癌等疾病都与口腔微生物菌群失衡有关。

广东口腔医学会牙周病学专业委员会副主任委员钟德钰指出，牙周病是成年人中最常见的炎症性疾病，几乎每个人都曾患过牙龈炎。当口腔微生物生态失衡时，可能诱发牙周炎等多种口腔疾病。

“完整无损的黏膜、合理的正常菌群分布，对于保障口腔黏膜的天然屏障作用意义重大。”对于治疗口腔黏膜微损伤，广东省口腔医院口腔黏膜病科副主任孟文霞也建议，重视身心健康，局部治疗可使用漱口液、软膏、喷剂等，增强口腔免疫防病能力。

会上，云南白药集团健康产品有限公司技术研发中心高级工程师宁科功，就云南白药口腔护理产品对口腔黏膜微损伤的功效研究成果进行了介绍。后续，云南白药还将推出口腔修护含漱液等口腔护理新品，进一步完善国人口腔护理的健康体验，为国人健康增添砝码。

宁科功表示，作为专业口腔护理的民族品牌，云南白药牙膏秉承关心大众口腔健康的责任感，将消费痛点和产品研发相结合，整合专业资源优势，发挥专业科研作用，实现口腔护理产品的创新，帮助消费者构建完善的口腔护理生态。