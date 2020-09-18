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永远为患者多想一步

2020年09月18日09:32 来源：光明日报

　　【抗疫一线医务人员英雄群体】

　　江苏省人民医院援武汉重症医疗队医者仁心，永远为患者多想一步，凭着科学、专业、全面的硬核实力，同时间赛跑、为生命守夜，一次次在疫情风暴中心，创造一个个生命奇迹。

　　“永远为患者多想一步”在于不打无准备之仗。在这支医疗队里，不仅有来自重症、呼吸等前线急需科室的医务人员，还前瞻性地包括了心血管、神经、肾脏、皮肤、麻醉等科室的专科医生。把功夫下在日常、把工作做在前面，保证了队伍结构全面、“排列组合”式医护“队形”灵活多变，使医护力量在原来基础上叠加、放大，最大限度发挥救治能力，提高应急救治效率。

　　“永远为患者多想一步”在于将救治落在细微处。医疗队所负责的病患出院或转院时病历长达100多页，内容翔实、完整、严谨。一份厚重的病历不仅是患者诊疗的重要依据、科研的第一手临床资料，更承载着医者的仁心仁术。多一笔记录，就可能帮助患者缩短诊断时间，让后续治疗保持连续性、更有针对性，为减少传染和提高治疗质量赢得宝贵时间。

　　“永远为患者多想一步”在于想他人之未想。医疗队康复护理小组及早介入，实施康复训练，让重症、危重症患者在治疗期就能得到更好恢复。作为医生，他们不仅想尽办法挽救患者生命、缓解患者痛苦，更对医疗服务水平提出更高要求——全力以赴提高患者今后的生活质量。

　　医者的一个细节或许就会改变一个患者的人生。永远为患者多想一步，就是为了让患者把康复带回家。

　　（新华社南京9月17日电 记者邱冰清）

(责编：许心怡、崔元苑)


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