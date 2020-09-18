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厦门：食堂专门设了“匀饭处”

2020年09月18日09:30 来源：光明日报

　　【浪费可耻 节约为荣】

　　“以前去食堂吃早餐会点四盘小菜，现在只点两盘，同事之间会互相监督：不能浪费粮食。”厦门市人大机关党委专职副书记贺嘉旎告诉记者。

　　近日，记者走访厦门部分机关和高校饭堂，了解他们在节约用餐、反对浪费方面的好办法好举措。

　　下午5时许，厦门市行政中心机关食堂的取餐台边，志愿文明督导员、食堂员工许丽萍紧盯着用餐者手中的托盘，发现有人菜量打得过多，她就会上前询问。此外，督导员还在食堂的结算收银区和厨余垃圾收集区，引导用餐人员“吃多少，点多少”。如今，在厦门市行政中心机关食堂，每餐都有三道关卡制止餐饮浪费。

　　记者了解到，厦门市行政中心机关食堂加大了对餐饮浪费行为的曝光力度，如有多次浪费食物、被文明督导员屡劝不改的，会把情况通报给所在单位，“截至目前，用餐人员都很自觉，还没有出现需要通报批评的情况。”厦门市机关事务管理局机关食堂总经理张伟中说。

　　在厦门市公安局机关食堂，督导员会引导用餐人员文明用餐。食堂的洗手台边，还设置了一块“浪费现象曝光台”的展板，板上张贴着督导员拍下的就餐者浪费食物的照片。

　　据了解，近半个月来，两家食堂日均食材消耗量与之前相比下降约10%，日均餐厨垃圾量减少约30%。

　　“确定还要加菜吗，能吃完吗，不会浪费吗？”最近，陆续返校的厦大学生发现食堂打菜阿姨开始向他们发出“节约三问”。据了解，这是厦门大学后勤集团饮食服务中心从8月19日开始要求各食堂统一执行的5项新举措之一——当学生已点两荤一素时适当提醒，引导学生合理点餐。

　　除此之外，针对学生饭量不同、打饭不好把握的问题，厦大各食堂专门设立了“匀饭处”。记者现场看到，匀饭处备有盛饭的匀饭盆和公用饭铲，学生可以根据自己的需求增减米饭。而另一主食“厦大馒头”也发生了新变化——变小了。原本食堂的白馒头、玉米馒头和红糖馒头都只有110克重一种规格的大馒头，这次食堂新增了55克重的小馒头，不仅价格更便宜，而且避免了浪费，尤其受女生欢迎。

　　针对打饭造成的浪费现象，集美大学后勤集团饮食服务中心这学期开始在各食堂推出“减少首次打饭量，提醒师生按需添饭”的举措，添饭无须另外收费，如果不够吃随时可以再打。举措推出后，师生光盘率大大提高。

　　除此之外，集大饮食服务中心还开展“走进后厨”“当一天后勤人”系列后厨活动，让学生切身体会择菜切肉的烦琐工序，和油烟锅铲间的忙碌辛苦，从而真正体会盘中餐的来之不易，提高节约意识。（记者 马跃华）

(责编：许心怡、崔元苑)


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