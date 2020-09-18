国家卫生健康委启动2020年消费扶贫月活动

9月17日，国家卫生健康委2020年消费扶贫月活动在京启动。此次活动旨在进一步搭平台、建机制、畅渠道，促进畅通国内大循环，以消费挖掘内需潜力，推动扶贫产品销售，增加贫困群众收入。启动仪式上，国家卫生健康委倡议全系统全行业、社会各界继续弘扬伟大抗疫精神，踊跃购买、积极宣传，做消费扶贫的践行者、倡导者和引领者，为打赢脱贫攻坚战汇聚强大力量。

据悉，脱贫攻坚以来，国家卫生健康委认真贯彻党中央、国务院脱贫攻坚决策部署，深入推进消费扶贫工作，充分发挥行业优势，强化统筹，广泛动员，在带动定点扶贫的山西省大宁县、永和县和陕西省清涧县、子洲县产业发展，巩固提升脱贫成效，助力湖北省克服疫情影响、解决农产品卖难等方面发挥了积极作用。一是强化统筹，按比例预留财政预算采购资金、发挥各级工会组织作用、搭建消费扶贫统一采购兑换平台、设立消费扶贫专柜等多错并举，推动全委全系统直接定向采购扶贫产品。二是建立并拓宽对接渠道，壮大行业内外参与消费扶贫的“朋友圈”，指导定点县积极入驻卫生健康行业展会、农产品产销对接展会和各大电商平台，广开扶贫产品销路。三是支持提升产品质量，投入专项帮扶资金，帮助定点县配置冷链物流车、建设仓储保鲜基地，加强对定点县电商平台的统一指导和管理，压实定点县主体责任，保障消费者权益，确保供需双赢。四是加强品牌建设，以宣传推动消费扶贫市场化，帮助定点县打造“大宁红”“情暖永和”“塬上清涧”“子洲电商”等区域品牌，提升扶贫产品知名度美誉度。

2020年，委直属机关和直属联系单位等各级工会已组织累计直接采购扶贫产品总金额1300余万元，92家预算单位通过832平台等实现直接采购额1078万元。

此外，启动仪式上，部分行业企业代表与定点县代表现场签定消费扶贫协议，采购总金额近300万元。