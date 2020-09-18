新冠病毒感染半年后中和抗体仍在人体内稳定存在

【科技前沿】

日前，上海交通大学医学院附属瑞金医院国家转化医学中心（上海）相关研究取得最新进展：具有保护性的中和抗体在新冠病毒感染半年后仍在人体内稳定存在。基于引起今年新冠肺炎疫情的病毒研发的疫苗，对目前的新冠变异型病毒应该同样有效。

研究显示，感染新冠病毒后人体能产生应对新冠病毒的抗体和T细胞，但这些免疫力能维持多久尚不清楚，且不同团队的研究结果也不一致。但第一次病毒感染治愈后发生第二次病毒感染病例的出现，加剧了人们对感染后免疫力及疫苗预防新冠病毒感染时效的疑虑。

新冠病毒感染后抗体能否在人体内长期存在？为明确这个问题的答案，上海交通大学医学院附属瑞金医院国家转化医学中心、上海血液学研究所、医学基因组学国家重点实验室、上海市公共卫生临床中心与中国食品药品检定研究院对新冠肺炎感染者进行了长期监测。

研究人员分析了感染2周至1个月、1至2个月及6至7个月后病人血浆样本中IgG抗体的表达水平，发现在感染6至7个月的血浆样本中，抗新冠病毒IgG抗体相较于病毒感染后2周至1个月及1至2个月有所降低，但仍维持在一个很高的水平。研究人员进一步分析了感染后2周至2个月与6至7个月的血浆样本中新冠病毒中和抗体的水平，发现所有样本中均存在高活性的新冠病毒中和抗体，且在2周至2个月与6至7个月的血浆样本内的中和抗体水平没有差异。研究人员还分析了感染了6至7个月后康复者血液中针对新冠病毒的记忆性T细胞的存在情况，发现所有检测样本中均存在能针对新冠抗原产生应答的CD4和CD8T细胞。

这一结果说明：具有保护性的中和抗体及记忆T细胞在新冠病毒感染半年后仍在人体内稳定存在。

引起今年新冠肺炎疫情的病毒是614D型新冠病毒，但最近出现了614G突变株，使新冠病毒具有更强的传染性。由于目前针对新冠病毒的疫苗都是基于614D型病毒设计的，这些疫苗能否对614G病毒产生抗体，加剧了人们的担忧及疑虑。

为回答这些问题，研究人员进一步分析了从血浆样本中采集的抗体对614G模拟病毒的中和能力。他们发现，尽管大部分病人6个月前感染的是614D型新冠病毒，他们的血浆样本对614D和614G两型新冠模拟病毒具有同样的中和能力，提示感染了614D病毒的感染者同时获得了应对614G病毒的免疫力，因此推测基于614D的新冠疫苗应该是值得信赖的。

据悉，该研究日前发表于中国工程院院刊《医学前沿》。（记者孟歆迪）