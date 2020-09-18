约翰斯·霍普金斯大学：全球累计新冠确诊病例超3000万例

新华社纽约9月17日电 美国约翰斯·霍普金斯大学17日发布的新冠疫情最新统计数据显示，截至美国东部时间17日18时22分（北京时间18日6时22分），全球累计新冠确诊病例突破3000万例，达30003378例，累计死亡病例943203例。

美国是确诊病例和死亡病例最多的国家，累计确诊病例6669322例，累计死亡病例197554例。统计数据中累计确诊病例较多的国家还有印度、巴西、俄罗斯、秘鲁等，累计死亡病例较多的国家还有巴西、印度、墨西哥、英国等。

这些数据来自约翰斯·霍普金斯大学新冠病毒研究项目实时汇总的各个国家和地区的数据。

全球新冠确诊病例数仍在快速攀升。约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊病例6月28日超过1000万例，8月10日超过2000万例，从1000万例升至2000万例耗时43天，从2000万例升至3000万例仅耗时38天。（邱丽芳）