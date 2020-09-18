韩国预计20万人中秋赴济州岛旅游 当地卫生部门戒备

中新网9月17日电 据新加坡《海峡时报》报道，随着韩国中秋节假期的临近，旅游胜地济州岛卫生部门处于新冠疫情防控高度戒备状态，预计从9月30日至10月4日，约有20万游客将登上这座风景秀丽的小岛游玩。

据报道，济州岛旅游协会9月16日表示，在为期五天的假期中，至少有198000名游客将进入岛上。

这意味着每天平均约有40000名游客登陆济州岛，接近夏季旅游旺季时的数字。目前，从京畿道、金浦和金海到济州岛的航线，航班预订率在70%至80%之间。

中秋期间，岛上住宿和租车的预订率也急剧上升，大多数高尔夫球场已经被订满。

济州岛卫生当局表示，他们将通过要求人们严格遵守防疫指南、减少前往高风险场所等，尽可能阻止新冠病毒的传播。

截至9月17日，韩国连续数日单日新增低于200例，在经历了8月中旬的确诊病例反弹后，疫情现已趋于平稳。