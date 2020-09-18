意大利医生发烧带病工作致护士感染 护协介入调查

中新网9月17日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，日前，意大利皮埃蒙特大区亚历山德里亚市一名医生出现疑似新冠病毒感染症状，但坚称自己感冒所致，继续上班导致4名护士被感染。意大利护士协会对涉事医生的极端不负责表示谴责，并呼吁有关当局介入调查，杜绝类似事件再度发生。

据报道，亚历山德里亚市圣安东尼奥·比亚焦医院一名68岁的妇科医生日前出现疑似新冠病毒感染症状后，体温达38摄氏度，始终坚称流感所致继续上班。最终该医生检测结果呈阳性。

随后，医院对与该医生同科室的医护人员和所接触的患者追踪筛检，检测结果证实4名护士确诊感染。目前尚未发现涉事医生接触的患者被感染。

涉事医生出现疑似新冠病毒感染症状后，一直表示自己是感冒引起的发烧，请大家无需担心，以至于该医生确诊后，医院被迫启动紧急防疫措施，进行大规模病毒追踪筛检。

意大利护士协会主席安东尼奥·德帕尔玛对涉事医生极端不负责的行为表示谴责，要求当地卫生部门和卫生部对事件介入调查。与此同时，护协律师团队正在调查医院方面，是否应对护士感染事件担责，以及被感染的护士是否与涉事医生病毒传播链有关，以便采取法律行动。(博源)