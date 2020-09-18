希腊收紧防疫措施 专家：不严控单日新增确诊数或破千

中新网9月17日电 据希腊《中希时报》报道，为遏制新冠疫情蔓延，希腊政府15日出台了更为严格的限制性新措施。希腊政府传染病专家委员会的专家也警告称，如果公民在未来几个月不按照相关防疫措施谨慎行事，希腊的新冠病毒感染人数势必会持续上升，可能会达到每天1000例的水平，届时，希腊全国卫生系统将濒临崩溃。

据报道，当时时间15日，希腊传染病专家马里奥斯·拉扎纳斯和亚里士多德大学的教授迪莫塞尼斯·萨里吉安尼斯公开发表了上述言论，提醒民众注意防疫。

拉扎纳斯表示，“8月开始，感染人数呈逐步上升的趋势。在阿提卡，情况尤为紧急，迫使我们推出新的限制措施”。

由于希腊的重症监护病房占用率已经达到60%，拉扎纳斯称，“压力将继续增加”。他还对近日有年轻患者接受插管治疗的情况表示担忧，称平均发病年龄有所下降。

萨里吉安尼斯警告说，冬天将至，危险已在眼前，“根据估算，从10月下旬开始，随着天气转凉，病毒存活时间变长，加上流感季节的到来，11月和12月将是毒感染人数激增的时间段。”

15日，希腊政府发言人斯特利奥斯·佩特雷也提到了局部封锁的消息，称情况不容乐观，只能迎难而上。他表示，政府将采取一切必要措施，遏制疫情蔓延。(张维)