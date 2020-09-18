2020上半年中国直接采购贫困地区农产品超220亿元

中国国家发改委副秘书长郭兰峰17日在延安透露，2020年上半年，政府、企业社会各方力量直接采购贫困地区农产品超过220亿元(人民币，下同)，帮助销售2000亿元以上。

郭兰峰是在当日举行的2020年全国消费扶贫论坛上说这番话的。

他表示，消费扶贫不仅是帮助贫困民众把特色农产品卖出去，更重要的是引导贫困民众发扬劳动致富、劳动脱贫的光荣传统。消费扶贫不仅是促进贫困地区的生产供给，也是实现扩大内需战略，形成新发展格局的一项重要举措。

对于2020年以来的消费扶贫工作，郭兰峰概括为六个“进一步”。

一是进一步释放消费扶贫政策红利。国家发改委联合27个部门开展30项具体行动。中国财政部推动各级预算单位预留采购份额，交易额突破10亿元。

二进一步贯通贫困地区农产品上行的最后一公里。中国交通运输部指导各地免收农产品运输车辆通行费。中国国家邮政局推动快递下乡，全国乡镇快递网络覆盖率提高到97%。

三是进一步增强贫困地区农产品的市场吸引力。中国科技部引导高校院所、龙头企业，培育和研发适合不同地区的农产品品种。

四是进一步促进乡村旅游和休闲农业提质升级。国家发改委安排中央预算的投资近30亿元，支持深度贫困地区实施旅游项目306个。交通运输部加快贫困地区旅游路建设，优先改善自然人文、少数民族、特色村寨、风情小寨等旅游景区交通设施。

五是进一步扩大贫困地区，特别是受疫情影响较重的地区产品和服务消费。中国农业农村部举办产销对接活动，帮助销售农产品近40亿元。全国工商联等四部门组织社交电商平台帮助销售农产品近14亿元。中国教育部组织高校系统，仅半年就购买农产品近6亿元。

六是进一步营造全社会参与非扶贫的氛围。中国国家广电总局指导各地通过公益广告、节目，加消费扶贫短视频、直播+消费扶贫等方式对贫困地区农产品品牌进行宣传。

展望未来，郭兰峰表示，将在发挥各级政府作用的基础上更加注重发挥市场机制的作用，将脱贫后的民众和更广泛的大市场连接起来；将在保护好、发挥好发达地区购买欠发达地区产品的基础上，更加注重推进脱贫后的民众走出去，改变观念、提高技能；将在继续扩大消费扶贫规模和范围的基础上，更加注重从供给侧改善发达地区产品的质量和服务的水平。(记者 周锐)