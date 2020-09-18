国家卫健委：9月17日新增确诊病例32例 均为境外输入病例

人民网北京9月18日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至9月17日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，9月17日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例32例，均为境外输入病例（陕西13例，上海12例，天津3例，广东3例，福建1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例8例，解除医学观察的密切接触者514人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例165例（其中重症病例2例），现有疑似病例2例。累计确诊病例2706例，累计治愈出院病例2541例，无死亡病例。

情况显示，截至9月17日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例165例（其中重症病例2例），累计治愈出院病例80456例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85255例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者825201人，尚在医学观察的密切接触者6443人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者20例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察6例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者366例（境外输入365例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例5542例。其中，香港特别行政区4993例（出院4682例，死亡102例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区503例（出院478例，死亡7例）。