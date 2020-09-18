为了人民我们不惜一切代价

生命重于泰山，人民生命高于一切。习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话中指出：“人的生命是最宝贵的，生命只有一次，失去不会再来。在保护人民生命安全面前，我们必须不惜一切代价，我们也能够做到不惜一切代价”。抗击新冠肺炎疫情，是一场保卫人民生命安全和身体健康的严峻斗争。为什么我们党能团结带领全国各族人民取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果？因为我们党坚持一切为了人民、一切依靠人民。以人民为中心，始终是中国共产党人的价值追求。

坚持以人民为中心，是由我们党的性质和宗旨决定的。中国共产党根基在人民、血脉在人民，为人民而生，因人民而兴，人民立场是中国共产党的根本政治立场。回望近百年波澜壮阔的征程，我们党干革命、搞建设、抓改革都是为人民谋利益，让人民过上好日子。我们党之所以能历经挫折而不断奋起、历尽磨难而淬火成钢，就是因为始终把人民作为“源”和“本”，深深植根于人民之中。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持把以人民为中心贯穿于治国理政实践中，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，不断实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益，人民群众的获得感、幸福感、安全感持续增强。

新冠肺炎疫情是新中国成立以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件。面对这次危机和大考，以习近平同志为核心的党中央统揽全局、果断决策，以非常之举应对非常之事，把人民生命安全和身体健康放在第一位，采取最全面、最严格、最彻底的防控举措。同时，我们统筹疫情防控和经济社会发展工作，尽快恢复生产和生活秩序；同世界各国携手合作、共克时艰，为全球抗疫贡献了智慧和力量。这一切，充分体现了中国共产党的人民情怀与历史担当。在这场看不见硝烟的大战中，我们党坚持以人民为中心的价值追求得到最大彰显。

以人民为中心，不是一个抽象的概念，而是体现在抗疫斗争的一个个感人细节中。从出生仅30多个小时的婴儿到100多岁的老人，我们一个都不放弃，为了挽救生命我们什么都可以豁得出来；346支国家医疗队、4万多名医务人员毅然奔赴前线，很多人在万家团圆的除夕之夜踏上征程，为了人民我们无所畏惧；用10多天时间先后建成火神山医院和雷神山医院、大规模改建16座方舱医院、迅速开辟600多个集中隔离点，为了人民我们全力以赴……中国抗疫斗争展示的中国精神、中国力量和中国担当，是对我们党坚持以人民为中心的最好诠释。

当前，疫情仍在全球蔓延，国内零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍然存在，夺取抗疫斗争全面胜利还需要付出持续努力，国内改革发展稳定任务艰巨繁重。抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果，极大增强了全党全国各族人民的自信心和自豪感、凝聚力和向心力。我们完全有理由相信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国人民一定能够战胜各种风险挑战，不断开创党和国家事业发展新局面，中华民族必将以更加坚实的步伐迈向伟大复兴。

（作者为中央党校（国家行政学院）习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心副主任、中央党校（国家行政学院）副校长（副院长））

《 人民日报 》（ 2020年09月18日 09 版）