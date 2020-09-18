“只要有需要，我就会继续在一线战斗。”9月8日，四川大学华西医院重症医学科主任康焰在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会后说。作为华西医院第三批援鄂医疗队队长，康焰带领130多人在武汉奋战60天，救治了200多名危重症患者。从湖北返回后，他又接连投入到对黑龙江和乌鲁木齐的抗疫援助中……

新冠肺炎疫情发生后，四川大学华西医院援鄂重症救治医疗队共派出175名医务人员紧急驰援武汉。从1月25日第一名援鄂医疗队员乔甫踏上开往武汉的动车，到4月7日最后一批援鄂医疗队员撤离，医疗队进驻武汉大学人民医院东院和武汉市红十字会医院，接管了7个危重症病区，挽救了数百名重症、危重症患者的生命。

分区分级——

有针对性分配救治力量

作为重症救治队伍，2月7日来到武汉大学人民医院东院区后，摆在康焰等人面前的，是如何找出有死亡风险的病人，进行重点治疗。

当时，医疗队接管的两个危重症病区的80张床位里，已入住77名危重病人。按照1名重症病人配置0.8名医生、3名护士的需求，这支131人的医护力量尚缺大约2/3。怎么办？几经思量，康焰提出分区分级，有针对性地分配救治力量。

随后，医疗队把病区细分为红区、黄区和绿区。红区收治危重病人，黄区收治可能从重症转向危重症的病人，绿区收治症状相对较轻的病人。“医护力量集中救治红区病人，把红区的死亡率降下来，整个患者群的病亡率就下来了。”康焰说，经过分区分级后，对绿区的相对轻症病人，几名医务人员就可以照料。

撤离武汉前几天，医疗队队员刘瑶应一位患者请求，在他的白色外套上写下了自己的名字。“我要将衣服消毒后永久保存。”这名患者说，他入院时病情较重，长时间依靠呼吸机维持生命，经医务人员精心救治后顺利康复。

立刻行动——

全力以赴改造供氧系统

大年初一，华西医院呼吸与危重症医学科教授罗凤鸣，率首支援鄂医疗队进驻武汉市红十字会医院。“医院没有建设中心供氧站，日常运转中只能满足100多个病人的吸氧需求。”罗凤鸣说，氧压过低、氧量不足，成为当时困扰医疗队开展临床救治工作的头号难题。

不能等！医疗队和院方几经努力，请来刚刚参与雷神山医院建设的工程队，紧急改造供氧系统。9天后，全新建设的供氧站在武汉市红十字会医院全部病区投用，氧气直接输送至各病区，全部患者吸上了足够的氧气。

位于武汉大学人民医院东院区的第二支援鄂医疗队也遇到了氧气不足的问题。因此，在2月7日出发的第三支援鄂医疗队中，医用气体工程师张宏伟加入医疗队。张宏伟通过计算，找出了氧气不够的原因：一是原液氧气化器无法满足现有用氧需求，气化能力不足；二是新冠肺炎患者特殊供氧的病房过于集中，大流量用氧后，供氧管道管径偏小。

“要对医院的供氧中心进行改造。”张宏伟提出建议后，所有人立刻行动起来；2月15日，医院供氧中心改造完成，整个东院病区供氧不足的问题得到解决。

紧急转运——

同心协力创造生命奇迹

“赖巍、王鹏、曾鹏，组建紧急转运小组，把16病区一位危重患者转运到23病区来。”2月20日13时20分，康焰紧急点将，上演了一出20分钟带领病患穿越“生死线”的生命奇迹。

当天中午12时57分，16病区科主任吴雄飞在微信群发出紧急求援：该病区有位47岁的男性患者，病情持续加重。随后，病区收到康焰的回复：23病区可以接收。然而，两个病区虽处同一栋大楼，但一个在7楼，一个在14楼；这段路看似不长，但对于转运小组和患者来说，却是一道“生死线”。

紧急行动！武汉大学人民医院和华西团队随即组建起队伍，准备转运；就在准备转运时，患者情况急转直下……紧急转运小组讨论后，立即采用第二套预案，即在16病区进行紧急救治，待患者病情稳定后再转入23病区。此后，患者情况逐渐稳定，紧急转运小组决定立即转运。20分钟后，患者成功穿过从7楼到14楼的“生死线”，不久逐渐康复。

同心协力，才能创造奇迹。2月12日，四川大学华西医院官方微博登出一张两名医生在武汉大学人民医院东院区隔空鼓励的照片，网友们纷纷点赞。

照片的男主角是华西医院感染性疾病中心党支部书记、副主任白浪，女主角则是他的妻子——四川省肿瘤医院重症医学科医生徐珊玲。两人互相隐瞒报名参加援鄂医疗队，前后脚走上了抗疫前线。尽管两人都被分配到武汉大学人民医院东院区，但为避免交叉感染，一直没见面。在难得的相遇后，夫妻两人不约而同做了个“加油必胜”的手势，温暖无数网友……

■短评

健康所系 性命相托

从17年前的非典隔离病房里的义无反顾，到汶川地震、玉树地震、芦山地震中的英勇救援，一批又一批华西医务人员，坚持人民至上、生命至上，始终把人民群众的生命健康摆在第一位。困难面前豁得出，关键时刻冲得上，是这群人生动真实的写照。

以生命赴使命，用大爱护众生。无论是始终拼搏在一线的康焰医生，还是互相隐瞒奔赴前线的医生夫妇白浪和徐珊玲，每一位华西医疗队队员，都是英雄的队员、无私的队员。一个个勇敢的医务人员白衣为甲、逆行出征，谱写了川鄂情深、共抗疫情的感人篇章。

《 人民日报 》（ 2020年09月18日 06 版）