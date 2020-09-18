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全产业链升级激发新的增长点

——一粒中国大米的故事⑤

白 龙

2020年09月18日08:16 来源：人民网－人民日报

在消费升级的背景下，“一碗米饭”拉动了从种植、加工到餐饮外卖的全产业链升级，供需两端都激发出新的增长点

大米被称为“五谷之首”，米饭是中国人餐桌上的主角。近年来，随着消费升级和人们饮食结构的变化，“一碗米饭”的内容正在悄然发生改变。

很多人有这样的直观感受：人们的“饭量”变小了。不久前的一份美食趋势报告证实了这一点，并且提到，20斤装的大米曾经是家庭采购的标准件，如今1斤装的大米颇受欢迎。主食需求量的减少，折射出中国人由“吃不饱”到“吃得饱”再到“吃得好”的历史性转变。以往，老百姓讲的是“吃饱就行”，膳食结构比较单一，以主食为主。而现在，城镇居民肉、禽、蛋、奶等食品消费显著增加，米饭、馒头等主食消耗量随之下降。和上一代人相比，如今人们盛米饭用的碗变小了。

人们的餐桌也更“讲究”了。主食要粗细粮搭配，蔬菜要有机的，水果要当季的，鸡鸭鱼肉要新鲜的……就主食来看，糙米饭、五谷米、全麦馒头、杂粮面包等，也在人们的餐桌上取得一席之地。这背后，体现着健康餐饮理念的日益普及。在“吃得好”的基础上，人们为了追求合理饮食和健康身体，纷纷摒弃了油腻、重口味食物，转向低热量、低脂、低糖、高纤维的食物，能做“低糖饭”的低糖电饭煲也出现在很多人的厨房里。健康、节约、简单的饮食理念，正在成为生活新风尚。

在消费升级的背景下，“一碗米饭”拉动了从种植、加工到餐饮外卖的全产业链升级，供需两端都激发出新的增长点。比如，在种植方面，一粒高品质的中国大米要经过138天的生长周期，农民采用手工插秧、镰刀收割等传统的种植方式，保证大米有机质含量达到3%至10%；在加工环节，一些地方的消费者可以通过一款“社区智能无人碾米机”，在屏幕上选择要碾制的大米品种、保留糠层的程度、购买数量等，即碾即取；在外卖平台，“半份饭”“一人食”广受年轻人欢迎……围绕“一碗米饭”，正在涌现越来越多的创业新机遇、增长新动能。

有报告显示，高端大米市场潜力巨大。据测算，2023年，我国高端大米市场规模将达到约600亿元。大米消费升级，给广大农民增收带来机遇。云南元阳红米、内蒙古扎赉特大米、内蒙古兴安盟长粒香大米……这些电商平台上的热卖大米，通过更加畅通的物流渠道，有力帮助贫困地区农民增收。不仅如此，区块链和物联网等技术的进步，也令食品安全溯源成为可能。打开手机“扫一扫”，就能看到每袋大米从生产、质检到物流全过程的详细溯源记录，最大程度保障了消费者和农户的利益。

“一粥一饭，当思来处不易；半丝半缕，恒念物力维艰”。今天，全社会都在树牢节约意识、养成节约习惯。我们要节约每一粒大米，也要通过一袋大米、一碗米饭的消费升级，不断拉动经济发展，从而让中国人的餐桌更加丰富多样。

【观点摘录】

粮食，它既是一种实物存在，但同时也是一种精神、一种信仰、一种希望，它是人们对基本生存条件的信心，对自己的明天仍能拥有平凡小确幸的信心。

——《农民日报》 

1斤装大米、“一人食”菜品等的走红，暗含了现代人对健康的追求。

——《扬子晚报》 

（本系列评论到此结束） 

《 人民日报 》（ 2020年09月18日 05 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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