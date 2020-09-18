光荣属于英雄的中国人民

己亥大疫起，庚子渐落定。“14亿中国人民同呼吸、共命运，肩并肩、心连心，绘就了团结就是力量的时代画卷！”“抗疫斗争伟大实践再次证明，中国人民所具有的不屈不挠的意志力，是战胜前进道路上一切艰难险阻的力量源泉。”习近平总书记深情而坚定的话语，一如既往把人民放在最高位置，一如既往坚信人民创造历史的伟力，深刻揭示了抗击新冠肺炎疫情斗争的力量所系、关键所在。

举目回望，那一个个奔忙而坚定的身影，那一张张疲惫却坚毅的面孔，是强大信念意志汇聚成一往无前的钢铁洪流，是无数血肉之躯筑起抵御疫情的新的长城。

光荣，属于英雄的中国人民！

（一）

有些历史性时刻，需要把时间的镜头拉得更长，才能看清波澜起伏。

2020年1月23日，江汉关大钟指向10时，离汉通道关闭。中国武汉，一座有着千万人口、被誉为“九省通衢”的超大城市，在人类历史上前所未有地按下“暂停键”——76个日夜、1814个小时，两江三镇归于寂静，黄鹤楼畔流水幽幽，珞珈山下樱花独放……

当疫情风暴将武汉卷入死生之地、存亡之境时，这座敢为人先、尽显风流的英雄之城和她的英雄人民，以顽强不屈的坚守、慷慨悲壮的牺牲、气贯长虹的行动，为夺取抗疫斗争重大战略成果作出了突出贡献，再次被载入中华民族的英雄史册。

我们不会忘记，54万名湖北省和武汉市医务人员率先打响了疫情防控遭遇战，他们与病毒狭路相逢、短兵相接，以生命赴使命、用大爱护众生，掮住黑暗的闸门，放苍生到宽阔光明的地方，许多英雄烈士牺牲在疫情防控一线。我们不会忘记，在与病魔顽强抗争中不幸罹难的手足同胞，他们与我们共度了凛冬，却没能如愿走进春天。我们也不会忘记，在抗疫各条战线上拼搏奋战的湖北人民、武汉人民，他们是货运司机，是私家车主，是小店老板，是快递小哥……用一桩桩凡人善举，用勇敢和大爱，燃起一把火、撑起一片天。武汉市民识大体、顾大局，一分一秒挺了过来，每一扇紧闭的门后都有无声的接力，每一次静默的凭栏都是不屈的战斗。4月8日，当离汉通道再次开启，我们看见你含泪的笑容。

在汹涌的疫情当中，湖北人民、武汉人民不孤单。从抗疫最前线到防疫大后方，从“天涯海角”到“漠河北极”，从雪域高原到黄浦江畔，亿万人民并肩站立、携手行动，筑起打不垮、推不倒的巍巍长城！

是谁，筑就这长城最坚实的根基？是千万名挺身而出的医务工作者，同时间赛跑，与病魔较量，白衣为甲，其心赤诚。

他们是光明的使者、希望的使者！阴云密布、前线告急之际，一束束光率先刺破黑夜的铁幕，那是除夕寒夜雷霆出征的陆海空三军医疗队，那是五湖四海集结出征的346支国家医疗队、4.2万余名医护人员、最顶尖的院士专家，那是毅然决然联袂出征的夫妻档、父子兵、兄弟连……舍生忘死、慨然以赴，点燃胜利的火种，照亮前行的道路。他们是最美的天使！生死一线时，与患者跳入同一个战壕，拼尽全力与死神搏斗，不抛弃、不放弃每一个鲜活生命……再臃肿的防护服也挡不住忙碌的脚步，再严实的口罩也遮不住天使的面庞。他们是真正的英雄！出征时，街道空荡、病毒肆虐；归来时，人潮涌动、大地回春。新时代最可爱的人，其大义凛然，其大爱无疆，其大恩无涯！

这是一次全面动员。人民子弟兵闻令而动、勇挑重担，不负重托、不辱使命；广大社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、新闻工作者、志愿者不惧风雨、坚守一线，走访排查、体温测量、消毒消杀、转运收治、采访报道、代购代送……没有“最硬的鳞甲”保护自己，却有最热乎的双手、最勤快的双腿守护他人，用千辛万苦服务千家万户。

这是一场全民行动。环卫工人准时出现在清早的街头，外卖小哥及时送达每个订单，农民兄弟按时播下希望的种子，无数劳动者坚守岗位、辛勤工作。“我们分担寒潮、风雷、霹雳，我们共享雾霭、流岚、虹霓”，病毒被隔绝、爱却从不孤单，在那些难以忘怀的日夜里，每个人都在进行属于自己、也属于所有人的战斗。

光荣，属于英雄的中国人民！这里，有千万万负重前行的湖北乡亲、武汉伢子，有亿万万为武汉、为湖北、为所有人流过汗、拼过命的人，有每一个平常而不平凡的你、我、他。十四亿人齐蹈厉，同心同德一戎衣。

（二）

在《论持久战》提出“兵民是胜利之本”论断的82年后，我们党再次举起了“人民战争”的伟大旗帜，带领全国人民向新冠肺炎疫情发起了荡气回肠的人民战争、总体战、阻击战。

泰山压顶，必有铁肩担万钧。习近平总书记率先垂范、靠前指挥、亲自谋划，为国家发展、百姓福祉宵衣旰食、殚精竭虑，指引着抗疫斗争的方向，也鼓舞着广大干部群众万众一心、奋战到底。中央政治局常委会、中央政治局召开21次会议研究决策，领导组织党政军民学、东西南北中大会战。党中央集中统一领导坚决有力，各个部门紧密配合，各个地方协同联动，各级党组织闻令而动、全力投入，鲜红的党旗在斗争一线高高飘扬。

“我是党员，我先上”“我是党员，我带头”“不计报酬，无论生死”……广大党员用实际行动践行着“随时准备为党和人民牺牲一切”的入党誓言。数千万名党员集中为疫情防控捐款80多亿元，数十万名党员英勇冲锋在武汉、湖北最前线，25000多名优秀分子“火线入党”，抗疫牺牲的医护人员中党员占到70%以上。在没有硝烟的战场上，党中央带领全党同志用满腔热忱的赤子情怀、上下同欲的奋斗牺牲，向人民和世界再次宣示了永不磨灭的初心本色、舍我其谁的使命担当。

谁把人民放在心上，人民就把谁放在心上。广大人民群众听党话、跟党走，坚决投身这场人民战争，举国同心、众志成城，其参战人数之多、持续时间之长、付出牺牲之大、战斗性质之特殊，都值得大书特书、载入史册。从重症病房争分夺秒的救治，到科研实验室夜以继日的攻关，从城乡社区挨家挨户的排查，到工厂车间加班加点的生产，党旗所指，民心所向。尤为震撼的是，十几亿人响应号召、服从管理，戴起口罩勤洗手、居家战“疫”齐加油，成功把病毒“闷死”“堵死”。看似平静，却波澜壮阔；听来无声，却石破天惊。疫情无情，却牢固了党和人民的血肉联系，折射出党和人民的鱼水深情。

光荣，属于英雄的中国人民！因人民而生、因人民而兴的中国共产党，坚持一切为了人民、一切依靠人民，无惧危险、不怕牺牲、逆行冲锋，与人民坚守在一起、战斗在一起，无愧为中国人民和中华民族的先锋队。

（三）

瘟疫与人类文明的成长相伴而生，病毒比人类本身的历史更为久远。重大传染病对人类历史进程的影响，不是停留在研究者头脑中的想象，而是每个时期都在发生的现实。

百年来全球最严重的传染病大流行，对各国都是一场大考。世界卫生组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德评价说：面对未为人知的新型病毒，中国采取了恢弘、灵活、积极的防控措施，向世界展现了惊人的能力。中国速度、中国效率、中国决心的背后，是气象磅礴的人民力量、刚毅坚韧的民族精神。

——有一种力量，叫做团结与凝聚。不管相距多遥远，我们的心总在一起。大家在湖北最艰难的时期搭把手、拉一把，“京”兵强将、“沪”你周全、“浙”风挡雨、力“皖”狂澜、鼓足“赣”劲、“粤”来越好，山东的大葱、陕西的苹果、内蒙古的土豆……有老外感慨，他们国家的各个地方像“邻居”，中国的各个省份像“兄弟”。企业之间“共享员工”相互扶持，挺过暗夜就是黎明；邻里之间因为买菜送粮常在群里聊天，增添了许多亲切。岂曰无衣，与子同袍，一桩桩、一幕幕，令人倍感温暖、热泪盈眶。

——有一种力量，叫做纪律与责任。中华民族是有着高度纪律性的民族，对自己负责、对家人负责、对社会负责，编织起阻断疫情的“防护网”。中华儿女互有责任，关键时刻挺身而出，是责任；危难关头忠于职守，是责任；出钱出力奉献爱心，是责任；服从管理自觉配合，也是责任。一些人曾在自己受灾时是受助者，现在又成为援助者回报他人以温暖，善良和感恩相遇，责任和义务相识。还有很多无名英雄，默默出现在每个需要的地方，星火成炬、汇涓成海。每个人为社会添砖加瓦，社会也关照维护每个人的权益，“我为人人、人人为我”蔚然成风。

——有一种力量，叫做顽强与乐观。俗话说：困难像弹簧，看你强不强。即便在最黯淡的时刻，中国人都没有消沉、更没有绝望，而是继续找寻生活的乐趣、人生的意义。日夜奋战在隔离病区的医护人员，在密不透气的防护服上写下“女儿好好学习”“成都火锅给热干面加油”“组织欠我一个男朋友”，展现出开朗积极的另一面；在雷神山、火神山医院工地，上千万人通过网络直播“云监工”医院建设，还给每台挖掘机都起了可爱的名字；在方舱医院，医生护士和患者一道跳起广场舞、打起太极拳，人们唱歌、画画、做操、看书、过生日；在每个人的家里，热爱生活的人们学习、工作、烧菜、锻炼样样不误，“花式宅家”红遍网络……临大事而有静气，历磨难而不灰心，成为亿万国人的生动写照。

——有一种力量，叫做奋斗与创造。我们从不向困难低头，“有条件要上，没有条件创造条件也要上”。医疗物资不够，众多企业“跨界”增援，无数员工加班加点，口罩日产量1个月增长12倍，防护服日产能1个月提升30多倍。为保证正常工作生活，网络“码农”大显身手，“云上”学习、办公、诊断、招聘、销售等功能一键触发，健康证明、社会救助、“零接触”外卖等服务“一机”拥有。随着疫情形势变化的节拍，中国人不断调整脚步，一列列包车接回务工人员，一项项暖心政策帮助中小微企业共渡难关，一个个市长县长、带货主播为农特产品代言……遥感卫星图片上代表经济社会运行热度的红点不断扩大，工地上机器又开始轰鸣了，马路上又开始堵车了，那个熟悉的世界回来了。

光荣，属于英雄的中国人民！从抗洪水、抗非典、抗地震，到抗击新冠肺炎疫情，中国人民从未屈服、从未退缩。我们从来不相信宿命安排，也不依靠什么“自然免疫”，而是在历史深处汲取精魂、从人民身上汲取力量，硬生生拉平了疫情传播的“理论曲线”，浓墨重彩书写了抗击疫情的人民史诗。

（四）

把目光投向遥远的过往，把思绪汇入历史的长河，人们不得不承认，面对漫长五千多年里的一次次天灾和战乱、动荡和迁徙，面对无数看得见和看不见的威胁，中华文明生生不息、绵延不绝直至走到今天，是一个非凡的奇迹。

而今，这个奇迹又增添了新的篇章，中华民族在艰苦卓绝的抗疫斗争中浴火锻造、淬炼升腾。

这是一个饱经沧桑磨难，而又始终昂然不屈的民族。女娲补天、大禹治水、后羿射日、精卫填海，映射着华夏先民与自然灾害抗争的记忆。外族入侵、政权分裂，民众经常颠沛流离，却时刻没有停止寻求治世与安宁，守护和创造着璀璨博大的文明。“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”，是生而为中国人的品格和骨气。特别是近代以来，中国共产党领导人民击退外敌入侵、推翻“三座大山”，一举扭转了中国命运“沉沦的螺旋”。

经此大疫，中国人民传承了华夏先民同灾难顽强斗争、持续斗争的内在基因，以全民动员、人民战争的战略战术战法，以压倒任何敌人而不被敌人所压倒的决心力量勇气，取得了抗击疫情斗争的非凡成就。中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神，树立起中华民族发展史上又一座不朽丰碑！

这是一个英雄辈出、意气风发、生机盎然的民族。一个有希望的民族不能没有英雄，一个有前途的国家不能没有先锋。从古代的岳飞、文天祥、戚继光、郑成功，到近代的林则徐、邓世昌、冯子材，到革命时期的孙中山、李大钊、方志敏，再到焦裕禄、孔繁森、邓稼先、黄大年……一串串闪亮的名字标注着民族的足迹，挺立起民族的脊梁。

经此大疫，我们再次看到危急时刻、危难关头，总有英雄挺身而出撑起一片天。他们当中，有满头银发买着无座票赶赴武汉的钟南山院士，有因为操劳过度而“把胆留在武汉”的张伯礼院士，有身患渐冻症仍蹒跚急行的张定宇院长，有为研制疫苗日夜奋战、以身试险的陈薇院士……他们当中，有牺牲在湖北疫情防控一线的白衣战士刘智明、基层民警吴涌、社区干部廖建军，有每天早出晚归接送武汉医护人员上下班的爱心人士小汪，有疫情退去接单量减少却连连说“高兴”的送餐员老计……他们当中，还有数不清的“90后”“00后”，“穿上防护服，我就不是孩子了。”“2003年非典的时候你们保护了我们，今天轮到我们来保护你们了。”青春之花凌寒绽放，复兴大任后继有人！

这是一个正在从站起来、富起来迈向强起来的民族。新中国成立70多年，改革开放40多年，在中国共产党领导下，当家作主的中国人民依靠自己的勤劳与智慧，翻过了一座又一座山，闯过了一道又一道关，把一个个“不可能”变成“可能”。积淀下来的，不仅有雄厚的物质基础，还有显著的制度优势、丰富的治理经验、厚重的精神文化，成为我们战胜疫情的坚强支撑，也构成了再次出发新的地平线。

经此大疫，我们更加认清了人民共和国的根本在哪里、优势在哪里，更加坚定了新时代坚持和发展中国特色社会主义的方向。在实现强国复兴的征程上，我们已经走过千山万水，还需要继续跋山涉水。向改革要动力、向开放要活力，该改的、能改的坚决改，不该改的、不能改的坚决不改，就能确保我们在正确的道路上阔步前进。守正创新、稳中求进，用问题导向补齐短板不足，用结果导向鼓励人民实践，就能够实现党和国家事业螺旋式上升。

光荣，属于英雄的中国人民！这份光荣，来自一代又一代中国人的薪火相传，来自当代国人的继往开来、开拓奋进，由抗击疫情伟大实践谱写的民族壮歌，必将激励新时代中华儿女以更加担当有为的姿态，把握历史潮流、挺立时代潮头！

（五）

《资治通鉴》有云：“有以无难而失守，有以多难而兴邦。”新冠肺炎疫情，正在成为影响历史发展的变量。有人说，这是二战以来全世界面临最为严峻的挑战。有人说，这次疫情过后，世界将会大不一样。在决胜全面小康、决战脱贫攻坚的当口，遭遇这只“黑天鹅”，仿佛是历史给我们出的一道“加试题”。

同各国一样，疫情对我国经济的影响前所未有。经济增速下降、产业链供应链受到冲击、消费信心亟待恢复。一个个经济数据背后，牵动着成百上千万人的就业，影响着工薪族的钱袋子、主妇们的购物车、孩子们的新衣裳。我们也深知，为了保护老人、孩子和一切我们所爱的人，付出的代价是值得的，未来的前景是可期的。

关山万千重，相与克时艰。我们依靠亿万人民携手并肩打赢了疫情防控阻击战，也一定能够依靠人民万众一心打赢中国经济复苏战、美好生活保卫战！

此时此刻，我们要更加自信。疫情推动世界百年未有之大变局加速演变，变局中危和机同生并存，克服了危即是机。我国经济展现出巨大韧性，应对疫情催生并推动了许多新产业新业态快速发展，成为疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体，为全球抗疫提供了重要经验，也为发展自己创造了宝贵时间窗口。

此时此刻，我们要更加团结。团结是铁，团结是钢，团结就是力量。“万人操弓，共射一招”，团结起来就能战胜前进道路上一切风险挑战，不断从胜利走向新的胜利。梦想的殿堂由一砖一瓦垒成，当每个十四亿分之一都向着同一个目标努力奔跑，就没有任何人任何势力能够阻挡中国人民实现更加美好生活的前进步伐！

此时此刻，我们要更加奋进。自然界的春天是盼来的，社会主义的春天是干出来的。你看，田间地头丰收在望，工厂车间热火朝天，港口码头吞吐不断，商场楼宇灯光璀璨，大街小巷热闹一片……唯有人间的精彩不可辜负，还有世上的奇迹等待创造。

习近平总书记深刻指出：“重大的历史进步都是在一些重大的灾难之后，中华民族就是这样在艰难困苦中历练、成长起来的。”

我们已经看到，英雄的中国人民在抗疫斗争伟大实践中造就了无愧于时代的无上光荣！

我们坚定相信，英雄的中国人民必将在波澜壮阔的伟大斗争中创造民族复兴新的历史伟业！

《 人民日报 》（ 2020年09月18日 02 版）