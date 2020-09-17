“大兴西瓜”成了正镶白旗新名片

【扶贫印记】

2020年3月4日，经内蒙古自治区人民政府研究，同意正镶白旗退出贫困旗县序列。

距离北京大兴400多公里的正镶白旗，位于锡林郭勒草原的西南部，是京津冀地区重要的生态屏障。从2018年4月至今，我已在正镶白旗挂任旗委常委、副旗长两年有余，我走遍了这里的每一个村镇。

来这里之前，我担任北京市大兴区长子营镇党委副书记。正镶白旗是国家级贫困旗，产业基础薄弱。要尽快甩掉“穷帽子”，鼓起“钱袋子”，让乡亲们过上富裕生活，就需要扎实推进产业合作。

为早日脱贫，全旗建立常态化党政联席会议机制，形成了党政主要领导研究部署、分管领导亲力亲为、挂职干部牵线搭桥、部门单位各司其职的工作局面。

北京市大兴区是全国闻名的“瓜果之乡”，要让大兴区的优势产业在正镶白旗这片广袤的土地上结出“金果子”。

2019年，以“小李瓜王”为首的6家大兴区优秀农业企业落地，总投资2327万元，流转土地1335亩，建设钢架大棚71个、小型冷库1个，全部项目实现当年考察对接、当年落地、当年见效，带动建档立卡贫困户110户、237人实现增收。

如今，“大兴西瓜”模式已成功复制到星耀镇永合村，落地的两个企业种植西瓜1015亩，带动村民种植1100余亩，永合村也成了远近闻名的西瓜种植专业村，“大兴西瓜”成了正镶白旗的新名片。今年，永合村再打造5个农业生产种植基地，农业产业结构进一步优化，形成帮扶产业集聚效应。

产业示范引领和辐射带动作用的发挥，是推动产业持续发展的关键。今年又有3家大兴农业种植企业落地，带动150名建档立卡贫困人口实现增收。

在星耀镇永大村，禹润公司的西瓜种植项目盘活了村里闲置多年的40栋日光温室，为全村注入了经济活力。一个西瓜，“盘活”一个村，“带活”一方经济，将成为现实。

“永合西瓜、东仓白菜、五支箭生菜、新河叶菜”已成为正镶白旗新型农业的名片。在两地对口帮扶的带动下，正镶白旗涌现出越来越多的农业种植明星村。

同时，大兴区援派的农业技术专家，大力推广新技术新产品，让种植产业突破了技术瓶颈。以前，五亩旱地趴瓜，总收入不过一万多元，现在一亩地一个大棚就能收入1万元。短短一年，瓜农们就从小西瓜里学到了“大学问”，为正镶白旗种下了致富的“金种子”。

如今，“落地企业+种植大户+农民”扶贫新模式，让农民在获得土地流转收入、年底分红的基础上，还得到稳定的工资收入，成为产业工人。“认认真真劳动、勤勤恳恳致富”是我最希望看到的结果。

（本报记者张景华、董城、高平采访整理）