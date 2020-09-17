应对人类共同挑战的人间正道

“抗疫斗争伟大实践再次证明，构建人类命运共同体所具有的广泛感召力，是应对人类共同挑战、建设更加繁荣美好世界的人间正道。”在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记深刻指出重大危机面前没有任何一个国家可以独善其身，团结合作才是人间正道，强调只要国际社会秉持人类命运共同体理念，坚持多边主义、走团结合作之路，世界各国人民就一定能够携手应对各种全球性问题，共建美好地球家园。

面对突如其来的严重疫情，中国同世界各国携手合作、共克时艰，以实际行动帮助挽救了全球成千上万人的生命，以实际行动彰显了中国推动构建人类命运共同体的真诚愿望。我们本着公开、透明、负责任的态度，积极履行国际义务，第一时间向世界卫生组织、有关国家和地区组织主动通报疫情信息，第一时间发布新冠病毒基因序列等信息，毫无保留同各方分享防控和救治经验。在自身疫情防控面临巨大压力的情况下，我们发起了新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广的紧急人道主义行动，宣布向世界卫生组织提供两批共5000万美元现汇援助，向32个国家派出34支医疗专家组，向150个国家和4个国际组织提供283批抗疫援助，向200多个国家和地区提供和出口防疫物资。正如习近平总书记指出的，“我们秉承‘天下一家’的理念，不仅对中国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责”。命运与共的中国理念、中国行动、中国方案，充分展示了讲信义、重情义、扬正义、守道义的大国形象，生动诠释了为世界谋大同、推动构建人类命运共同体的大国担当。

一部人类文明史，也是一部同疾病和灾难的斗争史。正是一次次齐心协力、携手前行，人类社会才一次次战胜重大疫情。新冠肺炎疫情以一种特殊形式告诫世人，人类是休戚与共的命运共同体，国际社会比以往任何时候都更需要团结合作，更需要维护多边主义，更需要坚持国际公正和道义。人类终将战胜疫情，但这样的重大公共卫生突发事件不会是最后一次，各种传统安全和非传统安全问题还会不断带来新的考验。没有哪个国家能够独自应对人类面临的各种挑战，也没有哪个国家能够退回到自我封闭的孤岛。任何自私自利、嫁祸他人、颠倒是非、混淆黑白的做法，不仅会对本国和本国人民造成伤害，而且会给世界各国人民带来伤害。国际社会应该树立人类命运共同体意识，守望相助、携手合作，共同应对风险挑战，共建更加繁荣美好世界。

习近平总书记强调，“我们要秉持人类命运共同体理念，同国际社会携手应对日益严峻的全球性挑战。”中国人民历来讲求“天下一家”，主张民胞物与、协和万邦，有着和衷共济、爱好和平的道义担当。中国将继续推进疫情防控国际合作，支持世界卫生组织发挥全球抗疫领导作用，推动构建人类卫生健康共同体；将拓展同世界各国的互利互惠合作，继续推进经济全球化，共同推动世界经济早日重现繁荣；愿同各国一道推动形成更加包容的全球治理、更加有效的多边机制、更加积极的区域合作，共同应对地区争端和恐怖主义、气候变化、网络安全、生物安全等全球性问题，共同创造人类更加美好的未来。

当前，疫情仍在全球蔓延，各国都面临着抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务。让我们携起手来，让合作的阳光驱散疫情的阴霾，共同佑护各国人民生命和健康，共同佑护人类共同的地球家园，以坚定的步伐走出人类历史上这段艰难时期，朝着构建人类命运共同体目标不断迈进。

《 人民日报 》（ 2020年09月17日 01 版）